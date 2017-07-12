BM raporu: 'Gazze hızla yaşanamaz bir yer olmaya gidiyor'

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Birleşmiş Milletler (BM), İslamcı grup Hamas'ın Gazze Şeridi'nde yönetimi ele geçirmesinden 10 yıl sonra, abluka altındaki 2 milyon kişi için Gazze'nin "yaşanamaz" bir hâl almış olabileceği konusunda uyardı.

BM'nin Gazze'deki yaşam koşulları inceleyen yeni raporuna göre, Gazze'de sağlık, eğitim, elektrik ve suya erişim daha önce tahmin edilenden "daha hızlı" bir şekilde zorlaşıyor.

2007'de Hamas'ın Gazze Şeridi'ni Filistin Yönetimi'nden almasından sonra İsrail, malların Gazze'ye girişini ve insanların Gazze'den çıkışlarını sınırlarındırarak abluka uygulamaya başlamıştı.

BM'nin Filistin topraklarındaki en üst düzey yetkilisi Robert Piper, İsrail'in ambargosu altındaki Gazze'nin "yanlış yöne doğru ilerlediğini" söyledi.

Fransız haber ajansı AFP'ye Salı günü verdiği röportajda, "Birkaç yıl önce bazı göstergeler baz alarak Gazze'nin hızlıca yaşanamayacak bir yere dönüşeceğini tahmin etmiştik ve bu tarih tahmin etiiğimizden de hızlı bir şekilde yakınlaşıyor - sağlığa erişimden tutun da, enerji ve suya erişime kadar" ifadelerini kullandı.

Telif hakkı Getty Images Image caption Gazzeli bir kız bir elinde denizanası, diğer elinde kçpükle suda oynuyor

2012 yılına ait bir BM raporunda, eğer ablukayı hafifletmek için hiçbir şey yapılmazsa, Gazze'nin 2020'ye kadar "yaşanamayacak" bir yere dönüşeceği kaydedilmişti.

Robert Piper, Gazze'de elektriğe erişimin günde iki sate kadar düştüğünü, sağlığa erişimin kısıtlı olduğunu ve gençler arasında işsizliğin yüzde 60'ı bulduğunu söyledi.

"Çoğumuz için yaşanamazlık noktası çoktan aşıldı" dedi. "Ancak Gazzeliler dayanmaya devam ediyor."

BM'nin 'Gazze - 10 yıl sonra' isimli yeni raporuna göre, Gazze'deki suyun yüzde 95'inden fazla içilmeye uygun değil.

İsrail'in BM Büyükelçisi Danny Danon, BM'nin raporununun "Hamas'ın Gazze'de yaşayanlar için acı ve yıkımdan başka bir şey getirmediğini gösterdiğini" söyledi.

İsrail dışında Gazze'ye sınırı olan tek ülke konumundaki Mısır, 2013 yılında sınırınını kapattı ve Hamas'ın aynı zamanda bölgeye silah sokmak için kullandığı öne sürülen, Gazze'ye malların taşındığı yüzlerce tüneli yok etti.

Çatışmalar yıkımı artırdı

Hamas ve İsrail arasından 2008, 2012 ve 2014 yıllarındaki çatışmalar, Gazze'deki yıkımı daha da artırdı.

Filistin Özerk Yönetimi'nin Hamas üzerindeki baskıyı artırmak için de son zamanlarda attığı adımlarında Gazze'deki sıkıntıyı artırdığı belirtiyor.

Filistin Yönetimi, Nisan ayında, 2007'den beri çalışmayan ancak maaşlarını ödemeye devam ettiği 40 bin kamu görevlisinin ücretlerine kesinti uygulamak da dahil olmak üzere bazı kararlar açıklamıştı.

Piper, Filistin Özerk Yönetimi'nin Filistinli fraksiyonlar arasındaki bölünmeye son vermek için maaşların azaltılması gibi bazı uygulamaların "meşru" olduğunu söyledi, ancak bazı uygulamaların ayrım yapmadan herkesi etkilediği konusunda uyardı.

40 kilometre uzunluğunda ve 10 kilometre genişliğindeki bir alana yayılan Gazze Şeridi, dünya üzerinde kilmotre kare başına en çok insanın düştüğü yerlerden biri.