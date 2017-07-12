'Faşist plaj', İtalya'da faşizme övgü tartışmasını alevlendirdi

Telif hakkı FACEBOOK Image caption Plajın sahibi Gianni Scarpa hakkında, "faşizmi övmekten" ve "nefret suçu işlemekten" dava açılabilir.

İtalya'nın kuzeyinde "faşizm temalı" bir plaj kurulduğu ortaya çıkınca, faşist rejime övgünün cezalandırılmasıyla ilgili tartışmalar alevlendi.

La Repubblica gazetesi, Venedik'e bağlı Chioggia sahilindeki Punta Canna Plajı'na asılan tabelalarla ve plajın işletmecisinin anonslarıyla faşist Mussolini döneminin yüceltildiğini gösteren görüntüler yayımladı.

Plajın girişinde "Antidemokratik rejim bölgesi" yazısı, kabinlerin kapısında "Gaz odası, girmek yasak" şeklinde bir "espri" ve tabelalarda faşist lider Benito Mussolini'nin posterleri ile "Benito dede, dürüst ve temiz bir İtalya için hayata dön" diyen bir bebek fotoğrafı yer alıyor.

Plajın sahibi Gianni Scarpa hemen her yarım saatte bir hoparlörlerden yaptığı anonslarla da "demokrasinin iğrenç olduğu", "uyuşturucu bağımlılarının kökünün kazınması gerektiği" gibi mesajlar veriyor.

Scarpa, "insanlar arasında duvarlar değil köprüler kurma" çağrısı yapan Papa Francesco'ya karşı da "Duvar değil köprü mü inşa etmek istiyor? Öyleyse biz Roma'dan Buenos Aires'e (Papa'nın memleketi) kadar bir köprü kuralım da onu geldiği yere geri yollayalım" diyor.

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Dikilitaşın altındaki Mussolini mesajı

La Repubblica'nın haberi üzerine plajın sahibine tepki yağarken bazıları ise Scarpa'yı savundu.

Sosyal medyada bazı kullanıcılar "İtalya'nın daha büyük sorunları olduğu", "faşizm övgüsünün de ifade özgürlüğü kapsamına girdiği", ya da plajdaki faşizm temalı yazıların "ironik" olduğu şeklinde mesajlarla Scarpa'ya destek verdi.

Ancak faşizme direniş gösteren partizanların kurduğu İtalyan Ulusal Partizanlar Derneği (Anpi), "Faşist dönemin toplama kamplarının espri yapılacak yanı yok" dedi ve Scarpa'yı "provokatif ve tehlikeli biçimde hareket etmekle" suçladı.

Plajla ilgili tartışmalar sürerken polis plaja baskın yaparak incelemelerde bulundu.

Venedik Valiliği de plajın sahibine, faşizme atıfta bulunan materyalleri kaldırması talimatı verdi.

Plajın sahibi Gianni Scarpa hakkında, "faşizmi övmekten" ve "nefret suçu işlemekten" dava açılabileceği belirtiliyor.

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Yeni yasa tasarısı parlamentoda

İtalya'da mevcut yasalar, ayrımcı ve şiddete teşvik eden faşist eylem ve ifadelerin cezalandırılmasını öngörse de bu yasaların yetersiz kaldığını savunanlar var. İtalya'da zaman zaman, Mussolini ve faşist referanslı imgelerle bezeli süs eşyası satan dükkanlar, Mussolini anmaları gibi "faşist rejime nostalji" haberleri çıkıyor.

Mevcut yasaların bu gibi faşizm övgüsü eylemlerini önlemeye yetmediği gerekçesiyle parlamentoya yeni bir tasarı sunuldu.

İktidardaki merkez-sol Demokratik Parti'nin sunduğu yasa tasarısı, mevcut yasaların tanım ve kapsamının genişletilmesini öngörüyor.

Tasarıyla, İtalya'nın "20 yıl" olarak anılan 1922-1943 arasındaki faşist rejimin ya da Almanya'daki Nazizmin sembollerini, jestlerini kullanan ve bunların propagandasını yapanların hapisle cezalandırılması isteniyor. Ancak yasa tasarısı, aşırı sağcı Kuzey Ligi'nin yanı sıra popülist 5 Yıldız Hareketi'nin de tepkisiyle karşılaştı. 5 Yıldız Hareketi, tasarıya "özgürlükleri kısıtlayıcı" olduğu gerekçesiyle karşı çıkıyor.

5 Yıldız'ın bu eleştirisine Demokratik Parti lideri Matteo Renzi ise "Özgürlükleri kısıtlayıcı olan faşizmdir, faşizmi savunmaya karşı yasa değil" diye yanıt verdi.