Trump: Rus avukatla görüşen oğlum masum

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ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu, seçim kampanyasına yardım edebileceğini söyleyen bir Rus avukatla buluşmasından babasına söz etmediğini söyledi. Trump ise oğlunu "açık, şeffaf ve masum" diyerek savundu.

Twitter'da paylaştığı mesajlarda iki kez oğlunu savunan Donald Trump, oğlunun Fox News televizyonuna verdiği söyleşide "iyi bir iş çıkarttığını" söyledi ve "Siyasi tarihteki büyük cadı avı. Üzüntü verici" yazdı.

Donald Trump Jr söyleşide Rus avukat ile buluşması ile ilgili olarak, "Görüşme çok önemsizdi, Söyleyecek bir şey yoktu" demişti.

Trump Jr bununla birlikte görüşmeyi daha farklı bir şekilde ele almış olmayı dilediğini belirmişti.

Donald Trump'ın oğlunun, babasının seçimlerdeki rakibi Demokrat aday Hillary Clinton ile ilgili zararlı bilgilere sahip olduğu ve Kremlin ile bağlantıları bulunduğu iddia edilen bir Rus avukatla buluşma önerisine onay verdiğini gösteren elektronik postaları yayımlamıştı.

Amerikalı yetkililer Rusya'nın başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarını araştırıyor.

Trump seçildiğinden bu yana, Rusya'nın Hillary Clinton'ın seçim kampanyasını sabote etmeye çalıştığı iddialarıyla karşı karşıya.

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Trump da Rusya da bu iddiaları birçok kez reddetti.

Donald Trump Jr. ise Fox News'ta geçen yıl Rus avukatla buluşmasını babasına söyleyip söylemediği sorulduğunda "Hayır. O kadar hiçbir şeydi ki. Anlatacak bir şey yoktu. Yani siz bunları karıştırmaya başlayan kadar aklıma bile gelmemişti. Boşa harcanmış bir 20 dakikaydı" diye konuşmuştu.

Trump Jr, kayınbiraderi Jared Kushner ve Trump'ın seçim kampanyasını yöneten Paul Manafort, Rus avukat Natalia Veselnitskaya ile Haziran 2016'da New York'taki Trump Tower'da buluşmuştu.

Görüşme nasıl gerçekleşti?

Trump Jr, aracılık yapan İngiliz menajer Rob Goldstone'un, Rusya'dan ve Hillary Clinton ile ilgili belgeler vaat eden bir elektronik posta aldı.

O dönemde babası daha yeni Cumhuriyetçi Parti'nin adayı olmuştu ve Demokrat Partili rakibi Hillary Clinton ile bir seçim yarışına doğru gidiyordu.

Görüşme, Rus İşadamı Aras Agalarov ve Goldstone'un bir dönem menajerliğini yaptığı pop yıldızı oğlu Emin tarafından ayarlanmıştı.

Golstone bir elektronik posta da kendilerine vaat edilen bilginin "net bir şekilde üst düzey hassas bir bilgi ve Rusya ve hükümetinin Trump'a verdiği desteğin bir parçası olduğunu" söylüyor.

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Trump Jr'ın buna yanıtı ise "Söylediğin gibiyse sevdim" diyor.

Toplantı yapıldı. Ancak Trump Jr Fox News'a yaptığı açıklamada Veselnitkaya'nın kendilerine kullanışlı bir bilgi vermediğini ve görüşmenin sadece 20 dakika sürdüğünü anlattı.

Trump Jr şimdi baktığında konuyu daha farklı bir şekilde el alabileceğini söyledi ama sicilini de savundu. Trump Jr "Biri bana bir elektronik posta gönderiyor. Buna yapabilecek bir şeyim yok. Okuyorum ve uygun bir şekilde yanıt veriyorum ve ilginç bir şey var mı diye bakıyorum bence bu da çok normal" dedi.

Habere tepkiler ne oldu?

Donald Trump Jr New York Times'ın basacağını öğrendikten sonra, elektronik postalarını kendisi yayımladı. Bundan birkaç gün önce New York Times toplantıyla ilgili haberler yapmıştı.

Başkan Trump ise oğluna destekleyen kısa bir yazılı açıklama yaptı ve oğlunun "yüksek kaliteli" bir insan olduğunu söyleyip "şeffaflığını" övdü

Goldstone daha önce Rus hükümetinin seçimlere müdahalesi iddialarıyla ilgili bir şey bilmediğini söylemişti.

Telif hakkı AFP Image caption Rus Avukat Natalia Vasalnitksakaya, hiçbir zaman Clinton'a zarar verebilecek bir bilgiye sahip olmadığını ve Kremlin ile bağlantıları bulunduğu iddialarını reddetti.

Veselnitskaya ise Clinton'a zarar verebilecek bir bilgiye hiç sahip olmadığını ve Kremlin ile bağlantısı olmadığını savundu. Agalarov da iddiaları "fanteziler" diye tanımladı.

Cumhuriyetçi Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham elektronik postaları "çok rahatsız edici" sözleriyle niteledi.

Amerikan Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi'ndeki en üst düzey Demokrat Partili Adam Schiff Trump Jr ve toplantıya katılan herkesin kendilerine ifade vermesini istediğini söyledi.

Rusya'nın seçimlere müdahalesi iddialarını ve Trump'ın ekibinden herhangi birinin buna yardım edip etmediğini Kongre'deki birkaç komite ve özel bir savcı soruşturuyor.