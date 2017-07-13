IŞİD Musul'un kaybını 'büyük savaşta tökezleme' gibi göstermeye çalışıyor

Telif hakkı AFP Image caption Iraqi güçleri Musul'da neredeyse dokuz aydır IŞİD militanlarıyla savaşıyor

IŞİD 2014'te Musul'u ele geçirmesini bir kahramanlık hikayesi gibi anlatmıştı. Şehri Irak güçlerine kaybedişinden de böyle bir hikaye çıkartmaya çalışacak.

IŞİD, sonuna kadar savaş vaatleri arasında, propaganda aygıtını şehirdeki askeri yenilgisine göre hazırlamıştı.

Örgüt, Irak ve Suriye'deki kayıplarının ardından Mayıs 2016'da zaferin elde tutulan topraklarla değil, inançta ısrarla belirlendiği mesajını vermeye başlamıştı.

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı Irak hükümetinin zafer ilan ettiği Musul'da sağ kalan sivillere ulaşmaya çalışıyor.

Mesajlarda, IŞİD ideolojisinin ulaştığı genişliğe işaret ediliyor, her ne kadar savaş alanında geçici tökezlemeler yaşansa da örgütün yenilmez olduğu vurgusu yapılıyordu.

Bir askeri yetkilinin, şehri ele geçirdikleri ilk günden bu yana Musul'u savunma hazırlıklarına başladıkları yönündeki sözlerini aktarması, IŞİD'in en başından beri şehri kaybedeceğini bildiğini gösteriyor.

Gözler başka yerde

Musul'un geri alınması için geçen yılın Ekim ayında operasyonun başlamasından sonra, IŞİD diğer ülkelerdeki militanlarının gücünü abartmaya başladı.

Geçtiğimiz günlerde IŞİD yanlısı militanların Filipinler'de Marawi kentinin bazı kesimlerini ele geçirmesinin Musul'un alınmasını hatırlattığı söylendi ve sözde "halifeliğin" sembolik merkezinin değişebileceğinin işareti verildi.

Image caption Filipinler Ordusu'nun operasyonuna rağmen, IŞİD yanlısı militanlar Marawi'de tutunmayı başardı.

Örgüt ayrıca, öncüllerinin 2007'de Irak'ta bazı bölgelerin kontrolünü yitirdiğini, ancak daha sonra daha güçlü ortaya çıktığını belirtti.

IŞİD Irak'ta Musul'un dışındaki bazı diğer yerlerde de saldırı düzenleyebilme kabiliyetini gösterdi. Kentin güneyindeki Kayyara'ya yönelik saldırı, dikkatleri dağılıp giden "halifelikten" uzağa çekti.

Örgütün liderleri dünya genelinde birçok saldırı düzenlenmesi talimatları verdiler. IŞİD Haziran'da İngiltere'de üç, İran ve İsrail'de ise ilk saldırılarını üstlendi.

Musul mezarlığı

Musul için savaş sürerken IŞİD, kentin düşmanlarına mesar olacağını söylüyordu sık sık.

Ancak 7 Temuz'da Musul'un Eski Şehir kesiminin merkezi, binlerce sivilin mezarı olarak tanımlanırken, yıkımdan ABD öncülüğündeki koalisyonun bombardımanı sorumlu tutuldu.

Telif hakkı Telegram/Amaq Image caption IŞİD, El Nuri Camisi'nin yıkılmasının ABD'den Sunni Müslümanlara bir mesaj olduğunu iddia etti.

Bu da, Sünni İslam'a karşı bir küresel savaş olduğu anlatısını yerleştirmek içindi.

IŞİD Musul'daki yıkımı, El Nuri camii ve Hadma minaresinin yıkımını, örgütün kendi yaptığına dair haberler olsa da, kendi amaçları için kullandı.

Militanlarının birçok güçlü düşmana karşı gösterdiği sert direnişi övdü.

Düşmana verdirilen kayıplar anlatıldı.

Musul'daki yenilgiyi daha da gözler önüne serer bir şekilde, örgütün uzun çatışmalardan çıkarttığı dersleri, hiç bitmeyen savaşında gelecekte açılacak cephelerde uygulayacaklarını söylendi.

Örgüt işte bu yöntemlerle, askeri yenilgilerden bir medya zaferi çıkartmaya çalışıyor.