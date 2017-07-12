Cumhurbaşkanı Erdoğan BBC'ye konuştu: Avrupa Birliği 'Türkiye'yi alamayız' derse, bu bizi rahatlatır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yıldönümü öncesi BBC'ye konuştu. Erdoğan, BBC ile mülakatında Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilere dair soruları da yanıtladı.

İstanbul'da BBC'nin HARDtalk programından Zainab Badawi'ye özel bir mülakat veren AB'nin "samimi olmadığını" söyledi ve birliğe "samimiyetsiz yaklaşımı bırakması" çağrısı yaptı.

Erdoğan, "Bugüne kadar verdikleri sözlerin hiçbirinde durmamışlardır. Şu anda 14 fasıl açılmış ancak kapanmamıştır. Bakın; son mülteciler konusunda... Bunlar bize 3+3 milyar Euro ödeyeceklerini söylediler. Şu ana kadar bize 800 milyon Euro dışında ödenen bir şey yok" dedi ve ekledi:

"AB, biz Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne alamayız' derse bu bizi rahatlatır."

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Mülakatın tamamını Cuma günü BBC Türkçe'de izleyebilir ve okuyabilirsiniz.