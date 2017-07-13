İngiltere Başbakanı May: İlk seçim sonuçlarını duyunca ağladım

İngiltere Başbakanı Theresa May, lideri olduğu Muhafazakar Parti'nin parlamentodaki çoğunluğu kaybettiği 8 Haziran'daki genel seçimlerin sandık çıkış anketi sonuçları açıklandığında "gözyaşı döktüğünü" söyledi.

Erken seçim kararı alan Başbakan May, haberi kendisine eşi Philip'in verdiğini ve "tamamen şoke olduğunu" belirtti.

BBC'deki bir radyo programına katılan May "Sindirmem birkaç dakika aldı. Bu sonucu beklemiyorduk. Eşim bana sarıldı ve gözyaşı döktüm" dedi.

Sandık çıkış anketi açıklamasını kendisinin izlemediğini söyleyen May "bu tür konularda biraz batıl inançlı olduğunu" vurguladı.

Seçim kampanyasının "mükemmel" geçmediğinin farkında olduğunu belirten Başbakan Theresa May, buna karşın aldığı bütün işaretlerin parlamentonun alt kanadı olan Avam Kamarası'ndaki çoğunluğunu artıracağı yönünde olduğunu savundu.

Theresa May 8 Haziran'daki erken seçime, iktidarını sağlamlaştırmak ve parlamentodaki çoğunluğunu daha da artırarak Brexit görüşmelerinde elini güçlendirmek amacıyla gitmişti.

22 sandalye kaybetti

Ancak kamuoyu yoklamalarına göre rakibi İşçi Partisi karşısında 20 puanlık farkla kampanyaya başlayan May, bu farkın çoğunu ve halefi David Cameron'dan miras kalan Muhafazakâr Parti'nin 22 sandalyesini kaybetti. Hükümetin 17 sandalyelik çoğunluğu da yok oldu.

Ülke genelindeki sandıklardan alınan verilerle hazırlanan ITV/Sky/BBC Sandık çıkış anketi ilk açıklandığında, tüm taraflardan siyasetçiler sonuçları şüpheyle karşılamıştı. Genel beklenti Muhafazakâr Parti'nin hükümet kurmaya yetecek çoğunluğu koruyacağı yönündeydi.

Ancak anketteki, Muhafazakâlar'ın en büyük parti olmakla birlikte hükümet kuracak çoğunluğu bulamayacağı beklentisi gerçekleşti.