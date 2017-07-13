Çin'in en büyük muhalif ismi Liu Xiaobo hayatını kaybetti

Telif hakkı Reuters Image caption Liu Xiaobo, kendisine konulan kanser teşhisi sonrası cezaevinden salıverilmişti.

Çin'in Nobel Barış Ödülü sahibi insan hakları ve demokrasi aktivisti Liu Xiaobo, 61 yaşında hayatını kaybetti.

Karaciğer kanseri son safhada olan Liu Xiaobo, 11 yıldır hapis yattığı cezaevinden hastaneye nakledilmişti.

Yaşamı boyunca birçok kez hapse mahkum olan aktiviste, Mayıs ayında ölümcül karaciğer kanseri teşhisi kondu.

Liu, 2009 yılında "hükümeti yıkmaya teşvik" suçundan mahkum olup hapse atılmıştı.

1989 Tiananmen gösterilerine öncülük etti

1989'da Tiananmen Meydanı'ndaki gösterilerine öncülük eden Liu, Çin'de çok partili demokrasiye geçilmesini ve insan haklarına saygı gösterilmesini istiyordu.

Liu 2010 yılında Nobel Barış Ödülü'nü kazanmış ancak cezaevinde olduğu için ödül töreninde boş bir sandalye ile temsil edilmişti.

Telif hakkı AFP Image caption Liu Xiaobo dünyanın en önemli insan hakları ve demokrasi aktivistlerinden olarak tanınıyordu.

Son haftalarında Liu'nun davası uluslararası tartışmalara neden oldu.

İnsan hakları mücadelesinde 'en sembol isim'

Bazı Batılı ülkeler Çin'e, Liu'nun başka bir yerde palyatif (hafifletici) bakıma alınması çağrısında bulundu.

Bir Alman ve bir Amerikalı doktor, hastanede aktivisti ziyaret ederek, tetkikler sonucu yurtdışına gitmesinde sakınca görmediklerini belirtmişlerdi.

Çinli tıp uzmanları ise, Liu'nun seyahat edemeyecek kadar hasta olduğunda ısrar etmişlerdi.

Liu'nun eşi Liu Xia da, hiçbir suçlama getirilmeksizin halen ev hapsinde tutuluyor.

Nobel Komitesi Liu Xiaobo'yu Çin'deki insan hakları mücadelesinde "en sembol isim" olarak tanımlarken, Çin hükümeti komiteye tepki gösterdi.

Liu'nun 11 yıllık cezasını tamamlamasına daha 3 yıl vardı.