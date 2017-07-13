HRW: Irak güçleri IŞİD'lilerin ailelerini topluca cezalandırıp savaş suçu işliyor

Telif hakkı Reuters Image caption Musul'daki Irak güçleri

New York merkezli insan hakları kuruluşu Human Rights Watch (İnsan Hakları İzleme Örgütü/HRW) Irak güçlerini, IŞİD (Irak Şam İslam Devleti) üyesi oldukları düşünülen kişilerin ailelerini topluca cezalandırarak savaş suçu işlemekle suçladı.

Örgüt, Musul operasyonu ardından en az 170 ailenin dışarıya tamamen kapalı ıslah evlerine yerleştirildiğini belirtti.

HRW Orta Doğu Masası Müdür Yardımcısı Lama Fakih, "Iraklı yetkililer, akrabalarının yaptıkları nedeniyle onların ailelerinin tamamını cezalandırmamalı" dedi.

Irak yönetimi bu merkezlerin ilkini Musul'ın batısındaki Bartalla'da kurmuştu.

HRW, bu kampların daha sonra Anbar, Babil, Diyala, Selahaddin ve Ninova eyaletlerinde kurulduğunu açıkladı.

'Susuzluk nedeniyle ölümler yaşandı'

"Bu kampların ıslahla hiçbir ilgisi yok. Bunlar aslında, haklarında hiçbir suçlama bulunmayan yetişkinlerin ve çocukların tutulduğu fiili gözaltı merkezleri" diyen Fakih, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kötü muamele fiilleri savaş suçudur ve IŞİD'den geri alınan alanlardaki uzlaşmayı teşvik çabalarını sabote etmektedir".

Telif hakkı Reuters Image caption Musul'dan kaçan siviller

Irak'tan yanıt yok

HRW Orta Doğu Masası Müdür Yardımcısı Lama Fakih, Bartalla kampına yaptıkları ziyarette sağlık yetkililerinin, en az 10 kadın ve çocuğun, kampa getirilirken ya da kampta hayatını kaybettiğini söylediğini de aktardı.

Ölümlerin çoğunun susuzluk nedeniyle yaşandığı belirtiliyor.

Iraklı yetkililerden henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

IŞİD'in Haziran 2014'te ele geçirdiği Musul'un geri alınması için 17 Ekim 2016'da operasyon başlatılmıştı.

Irak ordusunun önderliğindeki operasyona Peşmerge güçleri, Sünni Arap aşiretlere bağlı silahlı gruplar ve Şii milisler katılmıştı.

Farklı yönlerden Musul'a ilerleyen bu gruplara ABD önderliğindeki IŞİD karşıtı koalisyon da hava desteği sağlamıştı.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi geçen hafta sonu, IŞİD'e karşı Musul'da zafer ilan ettiklerini açıklamıştı.