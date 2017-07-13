Ünlü plaj terliği markası Havaianas 1,1 milyar dolara satıldı

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Dünyanın en ünlü plaj terliği markası olarak gösterilen Havaianas, 1 milyar 100 bin dolara satıldı.

Uluslararası çapta büyük başarı yakalayan Brezilyalı şirket, yılda yaklaşık 200 milyon çift terlik satıyor.

Ses getiren satışın arkasında ise şirketin sahibi olan milyarder Batista ailesinin adının karıştığı bir yolsuzluk soruşturması bulunuyor.

Ailenin servetini yöneten J&F grup isimli yatırım şirketinin yetkilileri, açılan soruşturma kapsamında Mayıs ayında yaklaşık 1900 politikacıya rüşvet verdiklerini kabul etmişti.

Havaianas'ın çoğunluk hissesinin satışının, bu soruşturma kapsamında kesilen 3 milyar dolarlık cezayı ödemek amacıyla gerçekleştirildiği ifade ediliyor.

Ünlü terlik şirketi Brezilyalı tanınmış bir banka ortaklığı tarafından satın alındı.

Telif hakkı Getty Images Image caption Şirket son yıllarda ürün yelpazesini geliştirerek spor ayakkabı pazarına da girmişti

Ünlülerin terliği olarak tanınmıştı

Logosundaki Brezilya bayrağı ile bilinen ve ülkenin plaj yaşantısının yansıması olarak adını duyuran marka birçok ünlü tarafından da giyildi.

Miley Cyrus, Jennifer Aniston ve Selena Gomez gibi ünlü isimler bu terliklerle görüntülendi.

Dünyada flip-flop olarak anılan bu model terlikler, Brezilya'nın da dahil olduğu bazı ülkelerde markanın ismi olan Havaianas deniliyor.