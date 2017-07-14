Pakistan'ın gizli ateistleri

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Pakistan'da ateistsen, hayatın tehlikede demektir. İslam'a hakaretin cezasının idam olduğu Pakistan'da ateistler birbirine destek olmak için yalnızca kapalı kapılar ardından bir araya gelebiliyor.

Ömer, adını aldığı halifenin aksine atalarının dinini reddetti. Ömer, Pakistan'da ateistlerin internet ortamında bir araya geldiği grubun kurucularından.

Ama o bile sürekli tetikte olmak zorunda çünkü grubun üyeleri sahte kimliklerle girebiliyor.

"Kiminle arkadaş olduğuna dikkat etmelisin" diyor Ömer.

İçlerinden biri Ömer'in Facebook sayfasından ailesiyle çekilen fotoğraflarının çıktılarını alıp tehdit etmiş. Ömer, "Güvende değilsiniz" diyor.

Pakistan'da ateizmle ilgili internette paylaşımlarda bulunmanın ciddi sonuçları olabiliyor.

Kısa bir süre önce onaylanan bir siber suç yasasına göre, İslam'a hakaret içeren paylaşımlarda bulunmak halka açık forumların yanı sıra, özel forumlarda bile yasak.

Hükümet, ulusal gazetelere verdiği ilanlarda halka seslenip İslam'a hakaret içerdiğine inandıkları paylaşımları bildirmelerini istedi.

Yasa yürürlükte ve uygulanıyor. Bu yıl Haziran ayında, Taimoor Raza adlı genç Facebook'ta İslam'a hakaret ettiği suçlamasıyla idam cezasına çarptırıldı.

Bir Pakistanlı ateistin günlüğü

'Zahir' ateistlikle ilgili ve Pakistan siyasetiyle ilgili düşüncelerini paylaşmak için sosyal medyayı kullanıyor.

"Sevgili günlük, bir yıl içinde dört Twitter hesabı açtım. Sonuncusu dün gece kapatıldı. Hakkımdaki bilgiler veya kullandığım fotoğraflar ne kadar genel olursa olsun fark etmiyor. Sanki biri sürekli beni izliyor. Her defasında da artık vazgeçmem gerektiğini düşünüyorum. Beni susturmak istiyorlar."

Dolayısıyla ateistler, Tanrı'nın varlığını açıkça sorgulama yetilerinin tehdit altında olduğu kanısında.

Ömer, hükümetin ateist blog yazarlarına savaş açtığına inanıyor:

"Yakın bir arkadaşım kökten dinciliğe karşı yazıyordu."

"İnternetteki grubu beraber yönetiyorduk. Daha sonra ağır işkence gördüğünü öğrendim. Burada kaçırılırsanız, cesedinizin bir torba içinde gelme ihtimali yüksek."

"Hükümet bunu bilerek yapıyor. Önce uyarı alıyorsunuz, eğer sınırları aşarsanız bu tip şeylerle karşılaşabiliyorsunuz."

Bu yıl ateistlik yanlısı, hükümet karşıtı forumlarda paylaşımlarda bulunan altı aktivist kaçırıldı.

Kaçırılanlardan biri BBC'ye konuştu ancak kimliğinin açıklanmasını istemedi. Pakistan istihbarat teşkilatının kendisini yok etmek istediğine inanıyor. Yalnızca İslam'a yönelik eleştirilerinden değil, aynı zamanda devlet karşıtı tutumundan dolayı da.

Ona göre hükümet, iyi bir vatandaşın, iyi bir Müslüman olması gerektiği düşüncesini aşılamaya çalışıyor.

'Hamza' blog yazarı ve sanal ateist forumunun kurucu üyesi

"Sevgili günlük. Bazıları buna gözaltı dedi ama bunun adı kaçırmak. 28 gün alıkonuldum. Kim olduklarını söylemiyorlardı ama eminim orduydu. Sekiz gün işkence gördüm, 20 gün iyileşmeye çalıştım. Tüm bedenim kararmıştı. Yaptığımdan pişman olduğuma ve bir daha siyasi veya dini bloglara bulaşmayacağıma dair ifade imzalamaya zorladılar. Ve medyaya konuşursam da ailemin hedef alınacağını söylediler."

Pakistan bu yıl bağımsızlığının 70'inci yılını kutluyor. Ülke, 1956 yılından bu yana İslam Cumhuriyeti. Birçok ateist, ülkenin daha önce hiç olmadığı kadar tek sesli olduğunu düşünüyor.

Ateistlere göre İslam dini son yıllarda toplumda daha görünür oldu. Suudi tarzı giyim teşvik edildi. Televizyonlara çıkan dindarlar popüler kültürü şekillendirmeye başladı ve Pakistanlı olmak giderek inançlı bir Müslüman olmakla özdeşleştirildi.

Ateizm Pakistan'da teknik olarak yasadışı olmasa da, dininden dönenler İslam'ın bazı yorumlarına göre ölümle cezalandırılabilir. Dolayısıyla açıkça dinsiz olduğunu dile getirmenin hayati riski olabilir.

Birçok Pakistanlı ateist gizli, yalnızca özel davet gerektiren buluşmalarda bir araya geliyor.

Lahor Ateistleri adlı grup, her ay korumalı binalarda veya özel evlerde buluşuyor. O toplantıların bir katılımcısı şunları anlatıyor:

"Gizli bir toplum gibi. Konuşabildiğimiz bir baloncuk. Yalnızca Richard Dawkins veya Sam Harris'i konuşmuyoruz. Hayatın nasıl gittiğiyle ilgili de konuşuyoruz. Orası, rahat ettiğiniz, gerçekten kendiniz olabildiğiniz bir yer."

Bu toplantılardaki ateistler ağırlıklı olarak varlıklı, İngilizce konuşulan şehirlerin sakinleri. Para, Tanrı'ya inanmayanların düşmanlığına karşı bir ölçüde ayrıcalık ve koruma sağlıyor. Ama kendisini ateist olarak tanımlayan birçok kişi de Pakistan'ın köylerinde yaşıyor.

'Suhaib' Pencap Üniversitesi'nin yeni mezunu

"Sevgili günlük, bugün üniversitede bir kadın arkadaşım yaklaştı ve 'Seninle tartışmak istediğim bir mesele var. Ateist olduğunu duydum' dedi. Şüphecilik ifadesiydi. 'Nasıl oluyor bu iş?' der gibiydi. Ahlak değerlerimin nereden geldiğini öğrenmek istiyordu. Ona göre ahlak dinden geliyor ve inanç olmadan ahlaki değerlere de sahip olmaman bekleniyor. Aynı gün öğleden sonra arkadaşlarıma cep telefonu mesajları attım. 'İnsanlara ateist olduğumu söylemeyi bırakın. Ölmek istemiyorum' dedim. Ketum olmanın iyi bir şey olduğunu öğrenmem lazım."

Zafer daha önce müezzindi. Günde beş defa namaz kılıyordu ve teoloji öğrencisiydi. Bilişim teknolojileri sektöründe bir işe girince ailesinin evinden ayrıldı ve dinle ilgili görüşlerinin de değiştiğini fark etti.

Yaşadıklarını şöyle anlatıyor:

"Ailem değişimi fark etti. Annem birinin bana büyü yaptığını düşündü. İçmem için okutulmuş bir su verdiler ve yemem için de yemek. Büyüyü bozacağını düşündü."

"Bu aralar Cuma namazına gideceğim ve Bayramı sosyal bir gelenek olarak kutlayacağım. Ailem inançlı olmadığımı biliyor ama kendi hayatımı yaşamam için bana alan açıyorlar, tabii ateist olmamla ilgili çok fazla açıktan konuşmadığım sürece."

"Bazı şeyler yapmak istiyorsanız, ailenize saygı gösterin, toplumda münasip davranın, o zaman ateist olarak yolunuzu bulursunuz."

Pakistan Bilgi Teknolojileri Bakanlığı röportaj talebimi, 'siber suç yasasının yalnızca farkındalık yaratma amacıyla yürürlüğe girdiğini' söyleyip reddetti.

Bakanlık, internet aktivistlerinin kaçırıldığı iddialarıyla ilgili yorum yapmadı.

Kunwar Khuldune Shahid, hükümetin toplumda ateistlere yönelik tavrı üzerinde haberler yapan bir gazeteci. Dini eleştirmek ve hükümeti eleştirmek bir arada değerlendirildiği için, ateist aktivistlerin hükümet tarafından kaçırıldığına inanıyor.

"Pakistan'da iki kutsal inek var" diyor Shahid ve ekliyor:

"Birincisi ordu, diğeri İslam. Bu ikisinden birini eleştiren genellikle diğerini de eleştiriyor. Sahipleri kaçırılan internet siteleri orduyu ve hükümet politikalarını eleştiriyordu. Dolayısıyla İslam'a hakaret elverişli bir araç oldu."

"Tek bir seferde, tüm muhalifleri susturdular."

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