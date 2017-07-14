Mescid-i Aksa yakınlarında polise silahlı saldırı: 2 ölü

Telif hakkı EPA Image caption Saldırı, Kudüs'te artırılan güvenlik önlemlerine rağmen gerçekleşti

Kudüs'teki Mescid-i Aksa yakınlarında polise ateş açılması sonucu 2 İsrailli polis öldü, bir polis de yaralandı.

Emniyet yetkilileri üç saldırganın öldürüldüğünü açıkladı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan polisler tüm müdahelelere rağmen kurtarılamadı.

Saldırganların kimlikleri hakkında bir açıklama yapılmadı.

Mescid-i Aksa ise ziyarete kapatıldı.

Image caption Kudüs'teki tarihi mekanlar

2015 sonundan bu yana İsrailli Araplar veya Filistinliler tarafından düzenlenen silahlı, bıçaklı veya araçlı saldırılarda bir artış yaşandı.

Son saldırı ise İsrailli bir polisin Kudüs'te 3 Filistinli tarafından bıçaklanmasından haftalar sonra gerçekleşti.

2 yıldır 42 İsrailli benzer saldırılarda öldürüldü.

Aynı dönemde 240 da Filistinli çeşitli saldırılarda hayatını kaybetti. İsrail, bu kişilerin çoğunun saldırgan olduğunu iddia ediyor.

İki taraf da yaşananlarla ilgili olarak karşılıklı birbirlerini suçluyor.