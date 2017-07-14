Financial Times: Erdoğan, Gülen'in suçlu olduğuna müttefiklerinden çok azını ikna edebildi

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İngiliz Financial Times (FT) gazetesi geçen yılki darbe girişiminden Fethullah Gülen'i sorumlu tutan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bu konuda yurtdışındaki müttefiklerinden çok azını ikna edebildiğini yazdı.

FT'nin Ankara muhabiri Mehul Srivastava'nın imzasını taşıyan haberde, geçen yıl 15 Temmuz gecesi İstanbul Atatürk Havalimanı'nda açıklama yapan Erdoğan'ın darbe girişimi ile ilgili olarak ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan Gülen'i suçladığı hatırlatıldı.

Haberde "Ancak Erdoğan'ın Gülen'i suçlu ilan etmesinden bir yıl sonra müttefiklerinin çok azı Gülen cemaatinin bu darbeyi tek başına gerçekleştirdiğine inanıyor. Belki de hiçbiri buna inanmıyor" ifadeleri yer aldı.

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FT haberinde "Erdoğan'ın iddiası NATO müttefikinin Batı ile ilişkilerini bozan bir tasfiye süreci başlattı ve Türkiye'nin insan hakları karnesini lekeledi. Aynı zamanda bu, tehdidin doğasıyla meşrulaştırdığı olağanüstü hal koşulları altında ülkeyi yönetebilmesi için Erdoğan'ın elini güçlendirdi" denildi.

Haberde ayrıca Erdoğan'ın "Olağanüstü hal ne zaman bitecek diyorlar. Bu iş tamamıyla bittiğinde bitecek" şeklindeki sözlerine de yer verildi.

Gülen'in "Türkiye'nin bürokrasisine sızan, gazeteciler ve askeri yetkililer gibi rakiplerini ezen karanlık hareketinin ve Erdoğan'a zarar vermeye çalışan yargıdaki takipçilerinin cazip bir şüpheli" olduğu da belirtildi.

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'Kanıtlar zayıf'

Ancak gazete son aylarda İngiliz milletvekillerinin olaylar hakkında Türkiye'nin aktardığı versiyonda kanıtların olmamasından, Almanya istihbarat şefinin buna ikna olmadığını açıklamasından ve Washington'un Gülen'i sınır dışı etmeyi reddetmesinden söz etti.

Haberde İngiltere'de Avam Kamarası Dış İlişkiler Komisyonu'nun raporundaki "Sadece Gülencilerin suçlanması özellikle önemli çünkü bu hükümetin Gülenci olarak algılanan kişileri etkili kamu görevlerinden alma, ihraç etme çabasını meşru kıldı" görüşüne de yer verildi.

Gazete Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Türkiye'nin müttefiklerinin yurtdışında Gülenciler tarafından yanlış yönlendirildiği ve "Türkiye'ye karalama kampanyasının parçası olarak kirli algı operasyonları yapıldığı" sözlerine atıf yaptı.

Erdoğan'ın medyadaki gücüyle Gülen'in darbe girişimindeki rolünün her yerde görüldüğü, çocukların okul kitaplarında okuduğunu, yetişkinlerin televizyonda duyduğunu ve yabancı ziyaretçilerin bir diplomatın "darbe pornosu" olarak tanımladığı videolar izlediği de aktarıldı.

15 Temmuz gecesi yaşanan olayların halen kutuplaşmış olan ülkeyi daha da böldüğü yazılan haberde, halen Erdoğan'la arası soğuk AKP'nin kıdemli bir üyesinin "Aslında 80 milyon insan bu başarısız darbeyi yaşadı. Ancak o gece gerçekten ne olduğunu bir düzineden az insan anlayabiliyor" yorumu yer aldı.