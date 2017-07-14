İngiltere'de huzurevi kreş birarada: Çocuklarla yaşlıların birbirlerine öğretecekleri çok şey var

Telif hakkı APples and Honey

İngiltere'nin başkenti Londra'da ilk defa bir huzurevinin içinde kreş açılıyor.

Londra'nın güneybatısında Clapham mahallesinde Nightingale Huzurevi, Eylül ayından itibaren günde 30 çocuğun katılacağı kreşe ev sahipliği yapacak.

Aynı çatı altında huzurevi ve kreş ABD, Kanada, Avustralya, Japonya, Singapur ve Avrupa'nın bazı ülkelerinde uygulanıyor.

Yaşlılarla çocukları buluşturan "yuva"

Wimbledon mahallesinde Apples and Honey isimli anaokulunun ikinci şubesi olarak açılan kreşle, yaşlılar ve çocuklar arasında giderek açılan nesil farkının kapatılması hedefleniyor.

Bu fikrin sahibi anaokulunun müdürü Judith Ish-Horowicz "Nightingale huzurevini düzenli olarak ziyaret ediyorduk. Birden burada bir alan açılması ve günlük temaslarda bulunma fikri çok mantıklı geldi" dedi.

'Aileler farklı nesillerle temas istiyor'

Ish-Horowicz "Mahallede yaşayan uluslararası ailelerin çoğunun akrabaları ülke dışında. Büyükanne veya dedelerini göremiyorlar. Aileler de çocuklarının farklı nesillerle temasta olmalarını istiyor" diye ekledi.

Haftada yaklaşık 200 çocuğun gideceği anaokulunda 2 ila 5 yaşları arasındaki çocuklar ile huzurevinde yaşayan yaşlılar şarkı söyleme, yemek yapma, bahçeyle uğraşma ve öykü anlatma gibi etkinliklere katılacak.

Çocuklar ve yaşlıların katıldığı ortak faaliyetler, anaokulunun müfredatında yer alacak. Huzurevi sakinlerinin beşte biri yüz yaşının üzerinde. Yaş ortalaması ise 90. Bu nedenle yaşlıların sağlık durumları da oluşturulacak programda göz önüne alınacak.

Telif hakkı APple and Honey

Demans ve engelli olan huzurevi sakinleri ise koku, ses, şarkılar ve dokularla ilgili faaliyetlere katılacak. Daha aktif yaşlılar ise, hayvan besleme, bahçe işleri, sanat, yemek yapma, öykü ve anı anlatma gibi etkinliklerde yer alacak.

Nightingale Huzurevi'ni yöneten hayır kurumu direktörü Susan Cohen "Çocuklar ortalıkta koşuşurken havadaki değişikliği hissedebiliyorsunuz. Bu onları gerçekten çok mutlu etti. Moralleri değişti ve huzurevine hayat geldi" dedi.

İngiltere'de ilk defa uygulanacak olan bu proje sosyal hizmet uzmanları tarafından da yakından izleniyor. Mali sıkıntı çeken huzurevleri için bu ek bir gelir getirebileceği gibi bu tür seçenekler düşük maaşla uzun saatler çalışan huzurevi personeli için de çekici olabilir.

Kreş fikri huzurevinin sakinleri tarafından da büyük bir sevinçle karşılanıyor.