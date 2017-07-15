Wimbeldon tek kadınlarda şampiyon Muguruza

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İspanyol tenisçi Garbine Muguruza ünlü ABD'li rakibi Venus Williams'ı tek kadınlarda yenmeyi başararak ilk Wimbledon şampiyonluğunu kazandı.

Dünya sıralamasında 14. sırada olan 23 yaşındaki Muguruza, Williams'a birinci sette 7-5, ikinci sette ise 6-0'lık üstünlük kurarak 2-0 yenmeyi başardı.

Muguruza geçen sene de Fransa Açık'ta şampiyon olmayı başarmıştı.

İspanyol tenisçi, 2015 finalinde Venus Williams'ın kızkardeşi Serena Williams'a yenilmişti.

Telif hakkı PA Image caption Muguruza, karşılaşma sonrasında Venüs Williams'ı izleyerek büyüdüğünü ve finalde onunla karşılaşmanın müthiş bir his olduğunu söyledi.

37 yaşındaki Venus Williams da Wimbledon şampiyonluğunu kazanan en yaşlı oyuncu olarak tarihe geçmeyi hedefliyordu.

Muguruza kupasını alırken, istemeden de olsa Williams ile aralarındaki yaş farkına dikkat çekti. İspanyol oyuncu "Onu izleyerek büyüdüm ve finalde onunla karşılaşmak müthişti" dedi.