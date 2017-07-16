Venezuela'da Maduro'nun yeni meclis oluşturma kararı için muhaliflerden gayri resmi referandum

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Venezuela'da hükümetin anayasa değişikliği için yeni kurucu meclis oluşturma planlarına tepki gösteren muhaliflerin öncülüğünde sembolik halk oylaması düzenleniyor. Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise referandumun meşru olmadığını söyledi.

Gayri resmi düzenlenen referandumda, halka Maduro'nun anayasa değişikliği için kurmak istediği yeni meclisi isteyip istemedikleri, erken seçime gidilip gidilmemesi ve silahlı kuvvetlerin mevcut anayasayı savunmasını isteyip istemedikleri soruluyor.

Referandum için ülke genelinde 14,300 oy verme merkezi kuruldu, binlerce gönüllü beyaz kıyafetleriyle sandık başlarında görevlendirildi.

Sosyalist Devlet Başkanı Maduro'nun destekçileri oylamayı boykot ediyor, Venezuela Ulusal Seçim Kurulu da referanduma resmi onay vermiyor. Dolayısıyla oylama sonuçları bağlayıcı olmayacak.

Muhalif liderler 11 milyon seçmenin sandık başına gitmesini bekliyor.

Resmi referandum talebi hükümet tarafından reddedilmiş, ancak muhaliflerin kontrolündeki Ulusal Meclis yeşil ışık yakmıştı.

Sosyalist Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 'yasa dışı' ilan ettiği referandum için "Muhalifler, kendi yöntemleriyle, seçim düzenlemelerine aykırı şekilde ve gerekli düzenlemeler olmaksızın bir araya geldi. Özerk bir yapı gibi kendi kendilerine karar verebileceklerini sanıyorlar" dedi ve referandumun meşru olmadığını söyledi.

Devlet Başkanı Maduro, 1 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, ülkenin anayasasını yeniden yazma yetkisine sahip yeni bir meclis kuracağını açıklamıştı.

"İç savaş istemiyorum" diyen Maduro, sıradan vatandaşlardan oluşacak yeni yasama organının muhaliflerin kontrolündeki Ulusal Meclis'in yerini alacağını söyledi.

Maduro 30 Temmuz'da oylamaya çağırdı

Maduro, Ulusal Meclis'ten yeni kurucu meclise geçilmesi için 30 Temmuz'da resmi referandum düzenlenmesi kararı almıştı.

Telif hakkı Reuters Image caption Sosyalist Devlet Başkanı Maduro, yeni kurucu meclisin ülkeye barış getireceğini söylüyor.

Venezuela lideri, ülkenin siyasi ve ekonomik krizden çıkışının tek yolunun kurucu meclis olduğunu belirtip halka 30 Temmuz'daki oylamaya katılmaları çağrısında bulundu.

Yeni kurucu meclisin oluşturacağı anayasanın 'darbecileri defedeceğini' ifade eden Maduro, Venezuela'ya da barış getireceğini kaydetti.

Muhalefet ise Maduro'nun kurmayı planladığı yeni meclisin 'diktatörlük getireceğini' savunuyor.

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı Muhalefetin 'protestoların anası' diye nitelendirdiği eylemlerde 3 kişi hayatını kaybetti.

Muhalefet lideri Henrique Capriles, Cuma günkü açıklamasında halkın bu gayri resmi referandumda 'ülkenin özgürlüğünü oylayacaklarını' söyledi.

Muhalifler, yeniden yazılacak anayasayla bu yıl düzenlenecek yerel seçimlerle gelecek yıl düzenlenecek devlet başkanlığı seçimlerinin erteleneceği ve kendi kontrollerindeki yasama organı Ulusal Meclis'in zayıflayacağı endişesinde.

Kriz nasıl tırmandı?

Muhaliflerin davetiyle ülkeye gelen Bolivya, Kolombiya, Meksika ve Kosta Rika'nın eski liderleri sembolik referandumda gözlemcilik yapıyor.

Ekonomik krizin derinleştiği Venezuela'da temel ihtiyaç, ilaç ve gıda kıtlığı yaşanıyor.

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Muhalifler ekonomik krizin sorumlusu olarak hükümetin politikalarını gösteriyor.

Ülkenin ihracat gelirinin yüzde 95'ini oluşturan petrol fiyatlarındaki düşüş, hükümetin sosyal politikalarını da uygulamasını güçleştiriyor ve ülke kesintilere gidiyor.

Venezuela'da Nisan ayından düzenlenen hükümet karşıtı gösteriler ve güvenlik güçlerinin müdahalelerinde 100'den fazla kişi öldü.

Gösterileri tetikleyen gelişmelerin başında Yüksek Mahkeme'nin 29 Mart'ta muhaliflerin çoğunlukta olduğu Ulusal Meclis'in yetkilerini devraldığı açıklaması geliyor. Karar daha sonra bozuldu ancak muhalifler o tarihten bu yana hükümet karşıtı gösteriler düzenliyor.

Muhalefet, bu kararın kuvvetler ayrılığına zarar verdiğini ve Maduro'yu tek adam yönetimine yaklaştırdığını öne sürdü.