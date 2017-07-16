İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin erkek kardeşi mali suçlardan gözaltına alındı

Telif hakkı AFP Image caption Hüseyin Feridun suçlamaları reddiyor.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin erkek kardeşi ve danışmanı Hüseyin Feridun'un mali suçlar nedeniyle gözaltına alındı.

İran yargı sözcüsü Gholamhossein Mohseni-Ejeie, Feridun'un cezaevine gönderildiğini söyledi. Mali suçlara ilişkin ise ayrıntı verilmedi.

Ancak Feridun, daha önce devlete ait sigorta şirketindeki yöneticilere şişirilmiş maaşlar ödenmesiyle ilgili skandalda adı geçen yetkililerle bağlantılı olmakla suçlanmıştı.

Yargı sözcüsü, "Bu kişiyle (Feridun) ilgili olarak çok sayıda soruşturma yürütülüyordu, aynı zamanda başka isimler de soruşturuluyordu, bu isimlerden bazıları hapiste" diye konuştu.

Sözcü, Feridun'un dün kefaletle serbest bırakıldığını ancak kefalet şartlarını yerine getiremediği için cezaevine gönderildiğini ifade etti. Sözcü, bu şartların yerine getirilmesi durumunda Feridun'un yeniden serbest bırakılabileceğini söyledi.

Telif hakkı Reuters Image caption İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Mayıs ayında yeniden seçilmişti.

Hüseyin Feridun ise görevini kötüye kullandığı suçlamalarını reddediyor.

Geçen yıl Mayıs ayında devlete ait sigorta şirketinin yöneticilerinin maaşları kamuoyuna sızmıştı. Bazı maaşların asgari ücretin 50 katı olduğu ortaya çıktı.

Kardeşinin adının mali suçlara karışması Cumhurbaşkanı Ruhani'yi de zora sokmuştu ancak Ruhani, Mayıs ayındaki seçimlerde yeniden Cumhurbaşkanı seçildi.

Seçim kampanyası boyunca Ruhani'nin yolsuzluk karşıtı politikaları eleştirildi.

Televizyondaki bir tartışma programında Ruhani, akrabalarına yönelik yolsuzluk iddialarına ilişkin soruşturmaları engellemekle suçlandı.