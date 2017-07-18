Gümrü: Yaklaşık 30 yıl önceki depremin izlerini hala taşıyan kent

Telif hakkı OLIVER DOYLE Image caption Gümrü dağlarında sürüsünü güden bir çoban

Ermenistan'in en büyük ikinci kenti Gümrü'yü 7 Aralık 1988'de bir deprem vurmuştu. Kent, bu felaketin yaralarını sarmakta zorlandı.

Fotoğrafçı Oliver Doyle Gümrü'ye gidip, Rusça "küçük ev" anlamına gleen domiklerindeki kent sakinleriyle buluştu.

Sovyetler Birliği'nin felaketin ardından yardım çalışmaları kapsamında gönderdiği, küçük, metal evler hala yüzlerce kişinin yuvası.

Telif hakkı OLIVER DOYLE Image caption Ermenistan'da Sovyetler döneminde depremin ardından geçici olarak kurulan domiklerden (küçük evler) oluşan mahalle.

Telif hakkı OLIVER DOYLE Image caption Evinin bitişiğindeki atölyede çalışan ayakkabı tamircisi Hovhannes

Doyle bu mahallelerden birinde, evinin hemen yanında ayakkabı tamir atölyesi bulunan Hovhannes'in fotoğraflarını çekti. Hovhannes'in evi hala 25 bin kişinin ölümüne yol açan, binlerce kişiyi de evsiz bırakan depremin izlerini taşıyor.

Ve Hovhannes eşi Arusyak Doyle'a oğullarından birinin iş bulmak için Rusya'ya gitmesi, bir oğullarının da askere alınmasından sonra evlerinin daha da boş olduğunu söylüyor.

Telif hakkı OLIVER DOYLE Image caption Hovhannes'in eşi Arusyak, evinde kahve hazırlarken

Telif hakkı OLIVER DOYLE Image caption Ayakkabı tamircisi Hovhannes'in mutfağı

Telif hakkı OLIVER DOYLE

Şehir genelinde hala yapısal hasar bulunduğu fotoğraflardan açıkça görülüyor.

Sovyetler Birliği'nin 1991'de çökmesinden sonra, deprem bölgesindeki enkaz kaldırma ve yeniden inşa çalışmaları büyük darbe aldı.

Ama yine de, bu anlamda önemli adımlar da atılıyor.

Doyle, Gümrü'nün dış mahallelerinden Mush ve Ani'de, domiklerde yaşayanların yerleştirildiği inşaat projelerinin de fotoğraflarını çekti.

Telif hakkı OLIVER DOYLE Image caption Saat tamircileri dükkanlarında çalışırken

Telif hakkı OLIVER DOYLE

Telif hakkı OLIVER DOYLE

Doyle, Gümrü'nün merkezinde, küçük dükkanında çalışan bir saat tamircisi ile bir alışveriş merkezindeki kasabın da fotoğraflarını çekti.

Ancak Doyle, en çok fotoğrafılarını çektiği halkın cömertliğinden etkilenmiş.

Oliver Doyle gördüğü nezaketi "Hasarlı bir halkın yüzeyinin hemen üzerindeki sessiz şarkı" diye tanımlıyor.

Telif hakkı OLIVER DOYLE Image caption Domiklerde (küçük, geçici deprem evleri) tavla benzeri Narde oyununu oynayanlar

Telif hakkı OLIVER DOYLE

Telif hakkı OLIVER DOYLE

Tüm fotoğraflar: Oliver Doyle