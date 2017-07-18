Gümrü: Yaklaşık 30 yıl önceki depremin izlerini hala taşıyan kent

  • 18 Temmuz 2017
Gümrü dağlarında sürüsünü güden bir çoban Telif hakkı OLIVER DOYLE
Image caption Gümrü dağlarında sürüsünü güden bir çoban

Ermenistan'in en büyük ikinci kenti Gümrü'yü 7 Aralık 1988'de bir deprem vurmuştu. Kent, bu felaketin yaralarını sarmakta zorlandı.

Fotoğrafçı Oliver Doyle Gümrü'ye gidip, Rusça "küçük ev" anlamına gleen domiklerindeki kent sakinleriyle buluştu.

Sovyetler Birliği'nin felaketin ardından yardım çalışmaları kapsamında gönderdiği, küçük, metal evler hala yüzlerce kişinin yuvası.

Ermenistan'da Sovyetler döneminde depremin ardından geçici olarak kurulan domiklerden (küçük evler) oluşan mahalle. Telif hakkı OLIVER DOYLE
Image caption Ermenistan'da Sovyetler döneminde depremin ardından geçici olarak kurulan domiklerden (küçük evler) oluşan mahalle.
Evinin bitişiğindeki atölyede çalışan ayakkabı tamircisi Hovhannes Telif hakkı OLIVER DOYLE
Image caption Evinin bitişiğindeki atölyede çalışan ayakkabı tamircisi Hovhannes

Doyle bu mahallelerden birinde, evinin hemen yanında ayakkabı tamir atölyesi bulunan Hovhannes'in fotoğraflarını çekti. Hovhannes'in evi hala 25 bin kişinin ölümüne yol açan, binlerce kişiyi de evsiz bırakan depremin izlerini taşıyor.

Ve Hovhannes eşi Arusyak Doyle'a oğullarından birinin iş bulmak için Rusya'ya gitmesi, bir oğullarının da askere alınmasından sonra evlerinin daha da boş olduğunu söylüyor.

Hovhannes'in eşi Arusyak, evinde kahve hazırlarken Telif hakkı OLIVER DOYLE
Image caption Hovhannes'in eşi Arusyak, evinde kahve hazırlarken
Ayakkabı tamircisi Hovhannes'in mutfağı Telif hakkı OLIVER DOYLE
Image caption Ayakkabı tamircisi Hovhannes'in mutfağı
Penceresinden bakan Arusyak Telif hakkı OLIVER DOYLE

Şehir genelinde hala yapısal hasar bulunduğu fotoğraflardan açıkça görülüyor.

Sovyetler Birliği'nin 1991'de çökmesinden sonra, deprem bölgesindeki enkaz kaldırma ve yeniden inşa çalışmaları büyük darbe aldı.

Ama yine de, bu anlamda önemli adımlar da atılıyor.

Doyle, Gümrü'nün dış mahallelerinden Mush ve Ani'de, domiklerde yaşayanların yerleştirildiği inşaat projelerinin de fotoğraflarını çekti.

Saat tamircileri dükkanlarında çalışırken Telif hakkı OLIVER DOYLE
Image caption Saat tamircileri dükkanlarında çalışırken
Saat tamircileri dükkanlarında çalışırken Telif hakkı OLIVER DOYLE
Gümrü'deki bir kasap dükkanı Telif hakkı OLIVER DOYLE

Doyle, Gümrü'nün merkezinde, küçük dükkanında çalışan bir saat tamircisi ile bir alışveriş merkezindeki kasabın da fotoğraflarını çekti.

Ancak Doyle, en çok fotoğrafılarını çektiği halkın cömertliğinden etkilenmiş.

Oliver Doyle gördüğü nezaketi "Hasarlı bir halkın yüzeyinin hemen üzerindeki sessiz şarkı" diye tanımlıyor.

Domiklerde (küçük, geçici deprem evleri) tavla benzeri Narde oyununu oynayanlar Telif hakkı OLIVER DOYLE
Image caption Domiklerde (küçük, geçici deprem evleri) tavla benzeri Narde oyununu oynayanlar
Mutfağında duran bir kadın Telif hakkı OLIVER DOYLE
Bir bakkal dükkanı Telif hakkı OLIVER DOYLE

Tüm fotoğraflar: Oliver Doyle

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