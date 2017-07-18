Rusya'dan ABD'ye el konulan diplomatik mülklerin iadesi için baskı

Telif hakkı EPA Image caption Maryland'de bulunan Ruslara ait diplomatik konutun ajanlık faaliyetleri için kullanıldığından şüpheleniliyordu.

Moskova, ABD başkanlık seçimlerine karıştığı iddiaları sonrası geçen yıl Washington'ın el koyduğu iki Rus diplomatik yerleşkenin kendilerine iade edilmesi konusunda baskılarını artırdı.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, ABD'nin bu mülklerin geri verilmesi için Rusya'ya ön şartlar koymasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Pazartesi günü Belarus'ta gazetecilere konuşan Peskov, diplomatik konutların hiçbir koşul ya da müzakere gerekmeden geri verilmesi gerektiğini ifade etti.

Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da, ABD'nin bu yaklaşımını "düpedüz soygun" olarak nitelendirdi.

ABD eski Başkanı Barack Obama'nın döneminde, Rus bilgisayar korsanları üzerinden başkanlık seçimlerine müdahale edildiği iddiaları sonrası geçen yıl Aralık ayında 35 Rus diplomat sınır dışı edilmişti. Bu 35 diplomat "persona non grata - istenmeyen adam" ilan edilmiş, diplomatlar ve ailelerine ABD'yi terk etmeleri için 72 saat süre verilmişti.

Rusya'ya ait iki diplomatik yerleşkeye de el konmuştu.

ABD, 35 Rus diplomatı 'istenmeyen adam' ilan etti

Trump-Putin görüşmesinde de gündeme geldi

Dönemin Washington yönetimi, Maryland ve Long Island'da kurulan bu iki Rus merkezin istihbarat amaçlı kullanıldığı şüphesi nedeniyle kapatıldığını söylemişti.

Demokrat başkan adayı Hillary Clinton'ın kampanyasına yönelik bilgisayar korsanlığı eylemlerinin arkasında Rusya'nın olduğu iddiaları sonrası Barack Obama, bu suçlamalara ilişkin ABD'nin harekete geçeceği uyarısı yapmıştı.

Bu tartışma, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Almanya'nın Hamburg kentinde gerçekleşen G20 Zirvesi'nde ilk görüşmesi sonrası yeniden gündemde.

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Rusya, toplantı sırasında konunun tartışıldığını ancak Trump'ın krizi çözmek için hiçbir planı olmadığı izlenimi verdiğini açıkladı.

Lavrov: Washington çözmezse önlemler alacağız

Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, geçen hafta yaptığı açıklamada Washington bu meseleyi çözme yoluna gitmezse, misilleme için bazı önlemler alacağı uyarısında bulundu.

Lavrov, "İki taraflı, hükümetler arası ve geçerliliği olan bir belgeyle korunan mülkleri nasıl el koyabilirsiniz? Nasıl 'Benim olan benimdir, senin olanı paylaşırız' mantığıyla davranabilirsiniz?" açıklamasını yaptı.

Telif hakkı AFP Image caption Rusya'nın Long Island'da bulunan diplomatik yerleşkesi ağaçlarla çevrili

Amerikalı yetkililer Rusya'nın başkanlık seçimlerine müdahale ederek Trump'ın başkan olmasına yardım ettiği iddialarını araştırıyor.

Trump da Rusya da bu iddiaları defalarca reddetti.