Cockburn: Musul'da yolsuzluk nedeniyle gözaltındaki IŞİD'liler öldürülüyor

Telif hakkı AFP Image caption Irak ordusu Musul sokaklarında devriye geziyor

İngiliz i gazetesinin deneyimli Orta Doğu muhabiri Patrick Cockburn, Irak ordusunun ülkenin en büyük ikinci kenti Musul'u IŞİD'den geri alması sonrası bölgede ele geçirilen örgüt üyelerinin yolsuzlukla salıverilecekleri şüphesiyle güvenlik güçleri tarafından öldürüldüklerini yazdı.

Cockburn haberinde, yoksullar mülteci kamplarda yaşam savaşı verirken, yolsuzlukla salıverilen üst düzey IŞİD üyelerinin de şık apartmanlara yerleştiği yönünde Musullu kaynakların açıklamalarına yer verdi.

Yazıda, bu durumun Musul halkında öfkeye neden olduğu belirtildi.

'Dicle Nehri'nde IŞİD'lilerin cesetleri yüzüyor'

Cockburn Erbil'den kaleme aldığı yazıda, Iraklı güvenlik güçlerinin, IŞİD'lilerin esir kamplarına gönderildikleri takdirde Bağdat'taki yetkililere rüşvet vererek salıverilecekleri düşüncesiyle öldürdüklerini anlattı.

Cockburn'e konuşan Iraklı bir kaynağın anlattıklarına göre, ordudaki askerler IŞİD'lileri vurarak ya da yüksek binalardan atarak öldürmeyi tercih ediyorlar.

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Bazı IŞİD'liler, Irak'ta özgürce dolaşabilmek için gereken belgeyi almak amacıyla, yetkililere para teklif ediyor.

Cockburn'ün yazısında şu izlenimlere yer veriliyor:

"Iraklı güvenlik güçleri, hükümetlerinin gözaltındaki IŞİD savaşçılarını elinde tutamayacak kadar yolsuz olduğuna inanıyor.

"Bu, başından ya da bedeninden vurulan, elleri arkadan bağlanmış IŞİD şüphelilerinin cesetlerinin neden Musul yakınlarındaki Dicle Nehri sularında sürüklendiğini de açıklıyor.

'Bağdat'ta yolsuzluk yüzünden ölüyoruz'

"Çok şiddetli geçen bir savaşın sonunda yaşanan paranoya, Iraklıların neden tehlikeli IŞİD üyelerinin özgürlüklerini her zaman satın alabileceklerine inandıklarını da gösteriyor."

Yazıda Twitter'da bir Iraklı'nın paylaştığı "Bağdat'ta yolsuzluk yüzünden ölüyoruz" mesajına da yer veriliyor.

Musul halkının, IŞİD üyelerinin Irak hükümeti tarafından ajan olarak kullanılacağı endişesine dikkat çekiliyor.

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Cockburn'e konuşan Musullu Saleem Muhammed, serbest kalan IŞİD üyelerinin aileleriyle beraber lüks denebilecek apartman dairelerine yerleştirildiğini, bu arada yoksul ailelerin, kamplarda yaşadığını söylüyor.

Yazıya göre Musul'un Eski Şehir bölgesi IŞİD'den temizlenmiş olsa da, kentin batısında yer yer silah ve patlama sesleri duyulmaya devam ediyor.

Ancak yaşam yavaş yavaş eski haline dönmeye başlıyor.

Cockburn, ekonominin düzelmesi için IŞİD'in kontrolü altında oldukları yıllarda maaşlarını alamayan memurlara ücretlerin teslim edildiğini kaydediyor:

"Eğitim, sağlık kurumları ile belediyelerde çalışanlara maaşlarının verilmesi, ekonomide hareketlenme sağladı. İnsanlar yeniden araba ve ev satın alıyorlar. Yine Erbil ve Kürt grupların kontrolündeki diğer bölgelerden gıda taşıyan kamyonlar kuyruklar oluşturuyor."