Büyükada'da gözaltına alınan 10 aktivistten 6'sı tutuklandı

İki hafta önce Büyükada'daki toplantıları sonrası gözaltına alınan ve İstanbul'da adliyeye sevk edilen 10 aktivistten altısı tutuklandı.

Tutuklanan isimler, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser'in yanında, İsveç vatandaşı eğitmen Ali Gharavi, Yurttaşlık Derneği'nden (eski adıyla Helsinki Yurttaşlar Derneği) Özlem Dalkıran, Alman vatandaşı danışman Peter Steudtner, ve İnsan Hakları Gündemi Derneği üyeleri Veli Acu ile Günal Kurşun.

Yurttaşlık Derneği'nden Nalan Erkem, HAK İnisiyatifi'nden Şeyhmus Özbekli, Eşit Haklar İçin İzleme Derneği'nden Nejat Taştan ve Kadın Koalisyonu'ndan İlknur Üstün ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis, insan hakları savunucularının toplantı yaptıkları Büyükada'daki otele, 5 Temmuz günü operasyon düzenlemiş ve 10 aktivisti gözaltına almıştı.

Hak savunucularının "silahlı terör örgütü üyeliğiyle" suçlandığı belirtilmişti.

'Türkiye'de hukuk için bir sınav'

Pazartesi günü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından hak savunucuları, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Mahkeme önünde açıklama yapan Londra merkezli insan hakları kuruluşu Amnesty International'dan (Uluslararası Af Örgütü'nden) Andrew Gardner "Bu Türkiye'deki hukuk için bir sınavdır" dedi.

Toplantının amacının "zor şartlar altında insan hakları savunuculuğu yapmak" olduğunu söyleyen Gardner, "Bugün mahkemeye çıkıyor oluşumuz Türkiye'deki şartların da zor olduğunu gösteriyor" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, insan hakları savunucularının '15 Temmuz'daki darbe girişiminin devamını getirmek' için toplantı yaptıklarını söylemişti.

Erdoğan kendisi belediye başkanıyken hapse atıldığında Af Örgütü'nün serbest bırakılması için kampanya yaptığı hatırlatılınca, "İnsan hakları savunucusu dediklerinin, benimle ilgili yapmış oldukları açıklamanın neticesi ne oldu? Neticesi benim 4 ay 10 gün hapiste yatmış olmamdı. Yaptığım sadece bir şiiri okumaktı. Söyledikleriniz Büyükada'da niye toplanmıştı. Onlar adeta 15 Temmuz'un devamı niteliğinde bir toplantı için bir araya gelmişlerdir. Gelen istihbarat üzerine gözaltına alınmışlardır" demişti.