'Trump anne babamızı sınır dışı ediyor'

ABD'de sınır güvenlik güçleri anne ve babalarını gözaltına aldığında, 12 yaşındaki ikizler Yarely ve Aracely Duarte, erkek kardeşleri ile birlikte kendi ayaklarının üstünde durmak zorunda kaldı.

California'nın San Diego kentinde yaşan Duarte çiftinin çocukları, göçmen gözetim merkezinde götürüldü.

12 yaşındaki Yarely Duarte "Sadece oturduk ve ağladık" diye anlatıyor.

Duarte ailesi, sınır dışı edilme tehdidi altında yaşayan milyonlarca aileden sadece biri.

ABD Başkanı Donald Trump'ın kaçak göçmenleri sınır dışı etme kararı, milyonlarca ailenin bölünmesine neden olabilir.