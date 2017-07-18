'Demir Perdeyi yırtan dansçı': Rudolf Nureyev

Sovyet dansçı Rudolf Nureyev 16 Temmuz 1961'de Batı'ya iltica etti. "Demir Perdeyi yırtan adam" olarak nam salan Nureyev'in hikayesini, yıllar sonra bu ilticada dolaylı da olsa rolü bulunanan uluslarası menajer Victor Hochhauser BBC'ye anlattı.

Onu birçok yönden büyük bir şahsiyet ve büyük bir dansçı olarak hatırlıyorum.

Teknik mahareti ve karizması muazzamdı.

Bu benzersiz hareketleri, bu tür stilistik dansı ve harikulade sahne performansını daha önce hiç görmemiştik. Ondan sonra da nadiren gördük.

O günlerde Rusya'ya birçok kez gittim. Leningrad'da Kirov tiyatrosundaki performansları izlemeye gittiğimde o da orada dans ediyordu. Rusya'da zaten büyük dansçılardan biri olarak biliniyordu. Londra'ya döndüğümde Ruslarla pazarlığa başladım. Bir sezonluğuna bu kumpanyayı İngiltere'ye göndermeye razı oldular. Mariinski Tiyatrosu'nun Kirov bale grubunun performansı için hazırlanan orijinal poster bu. Tüm o yıldızların arasında Nureyev'i de görebilirsiniz.

'Bariyerlerin üstünden atlayıp, iltica etmeye karar vermişti'

İlk gösteri Paris'teydi. Ve tabii ki Paris'ten sonra doğrudan Londra'ya geleceklerdi.

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Biz bir şey olmasını beklemiyorduk, sadece havaalanına gittik. 16 Temmuz 1961'de, Nureyev Kirov grubundaki diğerleriyle birlikte turun bir sonraki durağı olan Londra'ya uçmak için havaalanına gitmişti. Sovyet yetkililerin, onun bir güvenlik riski olduğuna karar verdiğini bilmiyordu. Bu yüzden Rusya'ya gönderilmesi planlanıyordu. Rusya uçağına binmek yerine son dakikada refakatçilerinden kaçıp havaalanı yetkililerine Fransa'ya iltica etmek istediğini söyledi. Bariyerlerin üstünden atlayıp, iltica etmeye karar vermişti. Nureyev'in ilticası dünya çağında sansasyon yarattı. 'Demir perde'yi yırtan adam olarak nam saldı. Sanırım, bu doğuştan çılgın olma meselesiydi. Londra'ya gitmeyi beklerken, Moskova'ya götürülmek istenmesi onu provoke etmişti.

'Politikayla alakası yoktu'

Politikayla yakından uzaktan alakası yoktu. Sanatla ve kendi görkemiyle ilgileniyordu. Komünizm veya kapitalizm fikirleri onun için bir etken değildi.

Daha 23 yaşında Nureyev kendini medyanın ilgi odağında buldu. Bu ilgi yıllarca azalmayacaktı.

Elbette büyük bir dansçıydı ama bale dünyasını da büyüledi ve balede büyük etki bıraktı.

Bale sahnesini tüm yönleriyle dönüştürdü. Etkisini ölçmek imkansız, şu an bile benzersiz. "