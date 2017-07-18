İran Dışişleri Bakanı Zarif: Umarım Suudi Arabistan'la savaşmayız

Telif hakkı Getty Images Image caption Zarif, "Savaşmak zorunda değiliz" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Yemen'deki iç savaşın kazananı olmadığını söyledi.

Muhammed Cevad Zariz, Yemen'deki gelişmelerin İran ve Suudi Arabistan arasında doğrudan bir savaşa neden olmamasını umduğunu belirtti.

New York'taki düşünce kuruluşu Council on Foreign Relations'ta konuşan Zarif, "Savaşmak zorunda değiliz. Orta Doğu'da birbirimizi yok saymak zorunda değiliz" dedi.

Zarif, "Yemen'de ve Suriye'de anlaşamasak bile birlikte çözüm için çalışabileceğimizi umuyorum" diye konuştu.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman da Mayıs ayında yaptığı bir açıklamada, "Sünni Müslüman krallık ile devrimci Şii teokrasisi arasındaki savaşın Suudi Arabistan sınırları içinde değil İran sınırları içinde gerçekleşeceğini" söylemişti.

Yemen'de Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon, 2015'ten beri Şii Husi isyancılara karşı savaşıyor.

Suudi Arabistan İran'ı, Husilere askeri ve ekonomik destek vermekle suçluyor.

Tahran yönetimi ise bu iddiaları reddediyor.