Suudi Arabistan'da mini etekli kadın videosu tartışma yarattı

Suudi Arabistan'da yetkililer, genç bir kadının sosyal medyada mini eteği ve göbeği açık t-shirtüyle sokakta yürüdüğü videoyu paylaşması sonrası inceleme başlattı.

Videoda "Kulud" adlı manken kadının Şakra kenti yakınlarındaki tarihi Uşaykır köyünde, boş bir sokakta dolaştığı görülüyor.

Suudi Arabistan'da kadınlara yönelik oldukça sıkı kıyafet kuralları bulunuyor. Kadınların başörtüsüz gezmeleri ve araba kullanmalarının yasak olduğu ülkede, kadınların akraba olmadıkları erkeklerle sokağa çıkmalarına da izin verilmiyor.