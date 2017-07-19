Çifte el nakli yapılan ilk çocuk şimdi beyzbol oynuyor

Telif hakkı Children’s Hospital of Philadelphia

ABD'de çifte el nakli yapılan ilk çocuk olarak tarihe geçen Zion Harvey, şimdi beyzbol sahalarında kendini gösteriyor.

Baltimore doğumlu Zion şimdi 10 yaşında. İki yıl önce yapılan operasyonla doktorlar iki koluna da el nakli yaptılar.

Yapılan tıbbi kontrollere göre, elleri bir donörden gelmiş olsa da, Zion'un beyni onları sanki kendininmiş gibi kabul etti.

Telif hakkı Children’s Hospital of Philadelphia

BBC'ye konuşan Philadelphia Çocuk Hastanesi'nden Dr Sandra Amaral, Zion'un hızlı bir ilerleme gösterdiğini söyledi.

Amaral, "Artık beyzbol sopasını tutarken koordinasyonu daha iyi sağlıyor. Artık adını daha net bir şekilde yazabiliyor. Duyumu ilerlemeye devam ediyor. Bu inanılmaz" diye konuştu.

Zion artık annesinin yanağını okşadığında bunu hissedebiliyor.

Amaral, Zion'un beyninin yeni ellerini dikkate alacak şekilde kendini yeniden yapılandırdığını belirtti.

Telif hakkı CHILDREN'S HOSPITAL OF PHILADELPHIA

Zion ölümcül bir enfeksiyon olan septisemine (kan zehirlenmesi) yakalandığında, iki elinin de bileğinden itibaren alınması gerekti. Dizlerinden aşağı iki bacak da kesildi.

Böbrek yetmezliği nedeniyle, iki yıl dializde kaldıktan sonra dört yaşında tekrar ameliyat oldu. Annesi Pattie Ray Zion'a böbreklerinden birini verdi.

Zion'a Haziran 2015'te yapılan çifte el nakli, tarihte ilk değildi. 1998'de ilk çifte el nakli yapılmıştı. Ancak Zion, bu hastalar arasında en genciydi.

Telif hakkı Children's Hospital of Philadelphia

Aralarında 10 cerrahın olduğu 40 doktor ameliyata katıldı. Gece boyunca süren ameliyatta en büyük zorluk, ellerin yaşam boyu canlı kalmasını sağlayacak tüm küçük kan damarlarını bağlamaktı.

Geçtiğimiz iki yıl boyunca, ameliyat sonrası Zion'un vücudunun yeni ellerini bir noktada kabul etmeyeceğinden endişe edildi.

Ancak ilaç tedavisi bunu engelledi.

Telif hakkı CHILDREN'S HOSPITAL OF PHILADELPHIA

Doktorlara göre, Zion'un pozitif kişiliği ve kararlılığı da, tıbbi öyküsü kadar bu başarıda önemliydi.

En dikkat çekici olan da, Zion'un gelişiminin sürdüğü 2 ve 8 yaşları arasında elleri olmamasına rağmen, beynin bu kadar iyi yanıt vermesiydi.

Ameliyatın baş cerrahı Scott Levin Zion'da gördükleri gelişmeyi şu sözlerle anlatıyor:

"Beyni elleriyle iletişim kuruyor. Beyni hareket etmesini söylüyor ve elleri hareket ediyor. Bu her yönüyle inanılmaz bir şey."