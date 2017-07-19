Almanya, vatandaşı aktivist Steudtner'in tutuklanmasını protesto etti: Türk Büyükelçi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Image caption Tutuklanan altı kişi (soldan sağa): İdil Eser, Özlem Dalkıran, Ali Gharavi, Peter Steudtner, Günal Kurşun ve Veli Acu

Almanya, 2 hafta önce Büyükada'da gözaltına alınan insan hakları aktivisti vatandaşı Peter Steudtner'in tutuklanmasını protesto etti. Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Almanya Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Haftalık basın toplantısında gazetecilere konuyla ilgili bilgi veren Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schaefer, Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in de tatilini yarıda kestiğini ve konuyla ilgili olarak hükümeti bilgilendirmek için Berlin'e geldiğini söyledi.

Martin Schaefer, Türkiye'nin "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçlamasıyla Steudtner'i tutuklamasının "absürt" olduğunu da sözlerine ekledi.

Merkel'den 'Büyükada' açıklaması: Alman hükümeti olarak tutuklama kararını kınıyoruz

ABD: Tutuklanan insan hakları aktivistleri derhal serbest bırakılsın

Tutuklanan insan hakları savunucuları kimdir?

Büyükada'da bir eğitim için bir araya gelen ve daha sonra polis tarafından düzenlenen baskında gözaltına alınan 10 insan hakları aktivistinden altısı Salı sabahı tutuklanmıştı.

Tutuklananlar arasında Alman vatandaşı bilgi güvenliği danışmanı, belgesel yapımcısı ve insan hakları aktivisti Steudtner'in yanı sıra Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser, İsveç vatandaşı eğitmen Ali Gharavi, Yurttaşlık Derneği'nden (eski adıyla Helsinki Yurttaşlar Derneği) Özlem Dalkıran ve İnsan Hakları Gündemi Derneği üyeleri Veli Acu ile Günal Kurşun da yer alıyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de tutuklamaya tepki göstererek, bu kararı 'kınadıklarını' ve 'tamamen haksız' olduğunu söylemişti.

ABD de insan hakları aktivistlerinin bir an önce serbest bırakılması çağrısı yapmıştı.