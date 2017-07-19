Çift kol nakli olan ilk çocuk artık beyzbol oynuyor

2 yaşında bir enfeksiyon nedeniyle elleri ve ayakları kesilen Zion, ABD'nin Philadelphia kentindeki bir çocuk hastanesinde ameliyat oldu.

Ameliyat sonrası ise uzun bir fizik tedavi süreci başladı. Bu süreçte vücudu 8 kez nakledilen kolları reddetti. Aldığı bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlarla vücudun kolları kabul etmesi sağlandı.

Bugün 10 yaşında olan Zion, ameliyattan 2 yıl sonra o kollarla artık beyzbol bile oynayabiliyor.

Zion, kendisiyle yapılan röportajda, donör ailelere bir mektup yazmak istediğini söyleyerek, "Bana oğullarının kollarını bağışladıkları için onlara mektup yollamak istiyorum çünkü istemeseler bunu yapmak zorunda değillerdi" diyor.

1998 yılında gerçekleşen ilk kol naklinin üzerinden geçen zamanda 100'den fazla kişi bu ameliyatları oldu. 2000 yılında ise ilk çift kol nakli yapıldı.