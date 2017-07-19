Bisikletçi Pawel Poljanski'nin Tour de France'dan bacak fotoğrafı viral oldu

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Bisiklet, en çok dayanıklılık isteyen spor dallarından biri. Özellikle de uzun yol bisiklet yarışları. Hlaen süren Tour de France (Fransa Bisiklet Turu) da bu dalın en zorlularından biri olarak ün salmış durumda.

Bu zorluğun vücutta bıraktığı etkiyi de yarışçılardan Pawel Poljanski Instagram hesabı aracılığıyla tüm dünya ile paylaştı.

18 günde katedilen 2,829 kilometre mesafe sonrası bacaklarının fotoğrafını paylaşan Polonyalı Poljanski, paylaşımın altına da şu cümleyi yazdı:

"16. etap sonrası bacaklarım biraz yorulmuşa benziyor"

Bu paylaşım sonrası ise 27 yaşındaki bisikletçinin takipçileri çok sayıda yorum yazdı.

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'Tıpkı insan yaprağı'

Poljanski'nin takipçilerinden biri "Hhemen bir doktora görün" yazarken, bir diğeri "Yoksa öldün mü?" diye sordu.

Gelen yorumlar arasında çok sayıda benzetme de yer aldı. Onlardan biri Pawel Poljanski'nin damarları şişmiş bacağı için "tıpkı insan yaprağı" ifadesini kullandı.

Skip Twitter post by @canereler Bu arada pro-bisiklette bu rastlanan bir durum.Sağlıksız değil.Sdc sıcakta uzun mesafe pedal çevirince damarların genleşmesi ve kan dolması — Caner Eler (@canereler) July 18, 2017

BBC'nin bisiklet yayınlarına yorumcu olarak katılan eski dünya şampiyonu Rob Hayles, bu durumun "oldukça sıradışı" olduğunu ifade etti.

Hayles güç ve ağırlık oranının böyle büyük turlarda hayati önemde olduğunu söylüyor:

"Bu fotoğrafta gördüğünüz gibi, en sağlıklısı olmasa da, vücutta az miktarda bulunan yağ oranı performansa olumlu anlamda katkısı olabilir. Bazı yarışçılar vücut ağırlıklarını azaltmayı daha kolay başarırken diğerleri zorlanabilir"