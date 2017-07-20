ABD 2016 Terörizm Ülkeler Raporu: Saldırılar ve ölümler azaldı

Telif hakkı AFP Image caption Afganistan'ın başkenti Kabil'de Taliban'ın saldırısı sonrası yıkılan binanın içinde bir güvenlik görevlisi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 2016 yılı Terörizm Ülkeler Raporu'na göre, dünya çapında gerçekleşen saldırıların ve kaydedilen ölümlerin sayısı geçen yıl azaldı. Raporda İran, "terörizmi destekleyen devletler" arasında yine başı çekti.

Türkiye, Irak ve Somali'yle beraber saldırılar ve ölümlerde en dikkat çekici artış görülen ülkeler arasında yer aldı.

Raporda, Türkiye'nin PKK ve IŞİD'e karşı yürüttüğü mücadeleyi geçen yıl da sürdürdüğü ve uluslararası terörle mücadeleye aktif olarak katkıda bulunduğu vurgulandı.

Türkiye, IŞİD'in yanında Suriye ve Irak'taki diğer örgütlere katılmak isteyen yabancı savaşçılar için bir "kaynak ve transit ülke" olarak tanımlandı.

Öte yandan, Milli Güvenlik Konseyi'nin (MGK) 249 kişinin hayatını kaybettiği 15 Temmuz darbe girişiminden sorumlu tutulan Gülen hareketinin "Fethullah Terör Örgütü (FETO)" olarak tanımladığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı'nın verilerine dayanan raporda, darbe girişimi sonrası gözaltı, tutuklu yargılama ve ihraçlara da değinildi.

"Mahkemeler on binlerce insanı darbe girişimini ya da terörist grupları desteklemekle suçlayarak hapse attı" ifadeleri yer alan raporda, birçok dosyada suçlamalara ilişkin "çok az net bilgi ve kanıt olduğu" belirtildi.

Saldırılar yüzde 9, ölümler yüzde 13 azaldı

Küresel raporda, 2016 yılında terör saldırılarının toplamda 2015'e oranla yüzde 9 azaldığı, saldırıların yol açtığı ölümlerin ise yüzde 13 düştüğü ifade edildi.

Dünya çapında toplam 11072 saldırıda, 6700'ü saldırganlar olmak üzere en az 25600 kişi hayatını kaybetti.

Geçen yılın en tehlikeli örgütü olarak başı çeken IŞİD'in saldırılarında yaşanan ölümler, 2015'e oranla yüzde 69 arttı. El Kaide ve Taliban da, saldırıların en büyük sorumluları arasında yer aldı.

Irak, Afganistan, Hindistan, Pakistan ve Filipinler, 2016'da en çok saldırının görüldüğü ülkeler.

Raporda, "Teröre destek veren devletlerin" başında gelen İran, ülkeyi Hizbullah'a uzun süredir destek vermekle ve gözaltına aldığı El Kaide eski üyelerini yargılamaya yanaşmamakla suçlanıyor.