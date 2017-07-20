IŞİD gerilla savaşına mı hazırlanıyor?

Telif hakkı AFP Image caption Yetkililer, birkaç ay önce, birçok IŞİD komutanı ve savaşçısının Irak'ın kuzey doğusundaki Hamrin dağlarına geçtiğini belirtiyor. (Arşiv fotoğrafı)

Iraklı ve Kürt yetkililer, IŞİD'in (Irak Şam İslam Devleti) Irak'ta yaşadığı toprak kayıpları sonrası strateji değişikliğine gittiğini ve bir gerilla savaşına hazırlandığını öne sürdü.

Reuters haber ajansına konuşan yetkililer, IŞİD'in, bireyler ve küçük grupların saldırıları üzerine kurulu savaş yöntemlerine döneceğini söyledi.

Yetkililer, birkaç ay önce, birçok IŞİD komutanı ve savaşçısının Musul'dan ayrılarak Irak'ın kuzey doğusundaki Hamrin dağlarına geçtiğini gözlemlediklerini belirtiyor.

Bu bölgeden, Irak'ın dört farklı eyaletine erişim sağlanabiliyor.

Hamrin dağlarında yeni üsler

Bu kişilerden bazılarının güvenlik güçleri tarafından yakalanmış olsa da, birçoğunun dağlık alana kaçmayı başardığı ve yeni operasyonlar için üsler kurdukları düşünülüyor.

Irak güçleri, dokuz ay süren operasyonun ardından geçtiğimiz hafta Musul'un kontrolünü yeniden ele geçirmişti.

Yetkililer, Irak'ta elinde bulunan toprakları kaybeden örgütün şimdi, El Kaide'nin 2003'teki Irak işgalinden sonra yürüttüğüne benzer bir savaş taktiği izleyebileceğini belirtiyor.

Belli bir süre zarfında El Kaide, hemen hemen her gün bombalı araç saldırıları ve intihar saldırıları düzenlemişti.

Reuters'a konuşan üst düzey Kürt terörle mücadele yetkilisi Lahur Talabani, "Çok daha zor günlerin gelmekte olduğunu düşünüyorum" diyor.

Telif hakkı Reuters Image caption Yetkililere göre IŞİD, yeni dönemde Iraklı muhalif Sünni Müslümanları kendine katmaya çalışacak.

'Saddam'ın istihbaratçıları IŞİD'de'

Yetkililer, Saddam Hüseyin dönemindeki istihbaratçıların IŞİD'in yeni dönemdeki liderleri olacağı tahminini yapıyor.

Onlara göre IŞİD, yeni dönemde 'halifeliğin inşasına' odaklanmak yerine muhalif Sünni Müslümanları kendine katmaya çalışacak ve gerilla savaşına yoğunlaşacak.

Peki, konvansiyel savaş için donanımlı olan Irak ordusu, çölden ya da dağlardan gelip saldırılar düzenleyen ve sonra yeniden yok olan küçük militan grupları ya da uyuyan hücrelerle nasıl baş edecek?

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin komutanı, Korgeneral Steve Townsend gazetecilere yaptığı açıklamada bu konuyla ilgili şunları söyledi:

"Müttefikimiz Irak güvenlik güçleri belli bir noktada silahlı isyancılara karşı koyma tarzı operasyonlarla uğraşmak zorunda kalacak. Biz halihazırda, eğitimlerimizi bir sonraki IŞİD taktiklerine uygun şekilde değiştirmeye başlamak için çaba sarf ediyoruz".

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'Çöl kontrol edilmeli'

Bazı yerleşim yerlerinin bu tür saldırılar açısından özellikle korunmasız olduğu düşünülüyor.

Anbar kenti yetkilisi Emad Dulaimi, "Güvenlik güçleri çölü kontrol etmediği taktirde güvenlik operasyonları işe yaramayacaktır" diyor.

Dulami, "Örgüt olarak kentlerin içinde yoklar ancak bireysel saldırıları düzenliyorlar. Bombalı araçlar, intihar saldırıları… İnsanlar İslam Devleti'nin (IŞİD) geri döneceğinden korkuyor".

Telif hakkı AFP Image caption Musul dokuz ay süren operasyonun ardından yeniden Irak güçlerinin kontrolüne geçti.

Yerel bir aşiretin lideri olan Tarık Yusuf el-Asal ise benzer kaygıları dillendiriyor ve farklı güvenlik güçleri arasında koordinasyon olmamasını eleştiriyor ve ekliyor:

"Sonuçta farklı güvenlik gruplarının hiçbirinin liderliğinin çölde savaşdeneyimi yok".

IŞİD militanlarının Temmuz ayı başlarında, Musul'un 70 kilometre güneyindeki İmam Garbi köyünde düzenledikleri saldırı da örgütün yeni dönemdeki stratejisinin ne olabileceğine dair fikir veriyor.

Dicle Nehri'ni geçip saldırdılar ve geri çekildiler

Iraklı yetkililer, ağır silahları sahip yaklaşık 30 militanının, ahşap kayıklarla Dicle nehrini geçtiğini, bu köye saldırdığını ve sonra aynı yoldan geri çekildiğini belirtiyor.

Kürt siyasetçi, eski Irak Dışişleri Bakanı Hoşyer Zabani ise "Halifelik düşüncesi bitti. Rüya bitti" yorumunu yapıyor ve ekliyor:

"Eski taktiklerine geri dönecekler. Vurup kaçacakları saldırılara girişecekler".