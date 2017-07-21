Linkin Park rap metali nasıl ölümsüzleştirdi?

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41 yaşında hayatını kaybeden Linkin Park solisti Chester Bennington, nu metali, yazdığı şarkı sözleri ve müzik merakı ile değiştirdi.

Linkin Park, metal ve rap müzik türlerini birleştiren ilk grup değildi, ancak bunu en başarılı yapan grup oldu.

Grubun ilk albümü, 'Hybrid Theory', ABD'de 10 milyon satış rakamına ulaşırken, dünyada da 50 milyondan fazla sattı.

Linkin Parkı'ı, Korn ve Limp Bizkit gibi diğer nu metal akımlarından ayıran şey, iki solistinin arasındaki sesli etkileşimdi.

DJ Joseph Hahn, grubun titreşimli gitarlarını, distopik seslerle kuşatırken, Chester Bennington'un çığlıkları, Mike Shinoda'nın öfke ve hayal kırıklığı ifadeleriyle birleşti.

Müzikal olarak, günümüz Asya'sından ve postmodernizmden esinlendiler.

Zayıf noktalarını 'Numb' ve 'In The End' gibi şarkılarda göstermekten korkmadılar.

2007'deki 'Minutes to Midnight' albümüne kadar hiç rekor kırmadılar. Şarkının sözleri argo içermeden de canlı gözüküyordu.

'Crawling' parçası, albümdeki ilk şarkılardan biriydi: "Ve o kadar ileri gittim / Ama en sonunda hiçbir önemi bile kalmadı / Hepsini kaybetmek için düşmeliydim/ Ama en sonunda hiçbir önemi kalmadı."

Bennington, bu şarkılara ilham veren, yaşadığı karanlık dönemler hakkında açıkça konuşuyordu.

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Çocukken taciz edilmişti ve daha sonra da uyuşturucu ve alkol sorunları ile mücadele etmişti.

Bennington 2015'te, "Gerçekten hayattan nefret ediyorum. Ben duygulara kapılmak istemiyorum, sosyopat olmak istiyorum, hiçbir şey yapmak istemiyorum. Diğer insanlar gibi hissetmek umurumda değil, hiçbir şey hissetmek istemiyorum" diye konuşmuştu.

Bennington şarkılarını sanki hayatla savaşıyormuşçasına seslendiriyordu ve bazen kazanmış gibi hissediyordu.

'Sharp Edges' albümü, bu yılın başlarında piyasaya sürüldü.

Geriye dönüp baktığımızda Bennington'un sözlerinde intihar düşüncelerinin ipuçlarını bulmak mümkün.

Müzik dışında, pozitif bir görüntü sergilemeye çalışan Bennington, Linkin Park grubunun üyeleriyle birlikte Müzik Yardım Hattı'nı kurarak, Katrina Kasırgası ve 2004 Tsunami felaketi mağdurlarına yardım toplamak için bir dizi konser verdi.

Grup son albümünde de, Afrika, Haiti ve Ürdün'deki elektriksiz yaşayan insanlar için için güneş panelleri kurma amacıyla bir araya geldi.