Papağanın 'tanık olduğu' cinayette karar

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ABD'nin Michigan eyaletinde bir kadın, evdeki papağanın tanık olduğu olayda kocasını beş el ateş ederek öldürmekten suçlu bulundu.

Glenna Duram adlı kadın, eşi Martin'i öldürdükten sonra intihar etmeye çalışmıştı

Maktulün eski eşine göre papağan daha sonra kurbanın sesini taklit ederek "Ateş etme" demeye başladı.

Bud adlı papağanın "ifadesi" mahkeme kayıtlarına geçmedi.

Jüri bir gün süren görüşmelerin ardından, 49 yaşındaki Glenna Duram'ı birinci derece cinayetten suçlu buldu.

Martin Duram'ın annesi Lillian eski gelininin, mahkeme görülürken "duygusuzca" oturmasının kendisini çok incittiğini söyledi.

Papağan Bud'ın bakımını üstlenen Matin Duram'ın eski eşi Christina Keller, papağanın cinayet geçesi geçen diyaloğu tekrar ettiğine inandığını söyledi ve papağanın "Ateş etme" dediğini anlattı.

Image caption Bud bu resimdekine benzer bir Afrika gri papağanı

Keller, "Şahsen orada olduğuna ve Martin'in söylediklerini hatırladığına inanıyorum" dedi.

Lillian Duram da, "Papağan her şeyi kapıyor ve tekrarlıyor, ayrıca ağzı da çok bozuk" diye konuştu.

Savcı davanın başında papağanın sözlerini kanıt olarak sunmak istemiş, ancak bu talep reddedilmişti.