Linkin Park'ın solisti Chester Bennington: 'Bir kuşağın sesi'

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ABD'nin Grammy ödüllü indie rock grubu Linkin Park'ın 41 yaşındaki solisti Chester Bennington, hayatını kaybetti

Bennington Perşembe günü sabah saatlerine evinde ölü bulundu. Adli tıp yetkilileri, Bennington'ın kendini asarak intihar ettiğini açıkladı.

1996'da kurulan ve iki Grammy ödülü sahibi Linkin Park grubunun albümleri, dünya çapında 70 milyondan fazla satmıştı.

Faint, In The End ve Crawling şarkıları, grubun en ünlü hit parçaları arasında.

Linkin Park'ın Meteora albümü 2003'te Billboard 200 listesinde bir numara olmuştu. Albüm, tüm zamanların en iyi indie rock albümü olarak görülüyor.

Telif hakkı Getty Images Image caption Bennington, kendini asarak intihar eden Soundgarden grubunun solisti Chris Cornell'in cenazesinde şarkı söylemişti.

Güçlü sesiyle birçok gruba da ilham veren sanatçı, Mayıs ayında intihar eden Soundgarden grubunun solisti Chris Cornell ile yakın arkadaştı.

Grup üyeleri önümüzdeki hafta tura çıkacaktı.

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Chester Bennington kimdir?

Mart 1976'da ABD'nin Arizona eyaletinin Phoenix şehrinde bir polisi babanın çocuğu olarak dünyaya geldi.

1993-98 yılları arasında Phoenix'teki alternatif rock grubu Grey Daze ile çaldı.

1998'de Linkin Park'a katıldı. İki yıl sonra çok satan Hybrid Theory albümü çıktı.

Dead by Sunrise ve Kings of Chaos gibi gruplara eşlik etti.

Evli olan şarkıcının iki farklı evliliğinden altı çocuğu var.

Uzun süre uyuşturucu ve alkol bağımlılığıyla mücadele ettiği söyleniyordu

Çocukken istismara uğramanın sonucunda daha önce intihara kalkıştığını anlatmıştı

Bir kuşağın sesi: Steve Holden, BBC Newsbeat

2000'li yıllarda doğan kuşak arasında, grubun Hybrid Theory albümü olmayan birini bulmak zor.

Albüm dünyada 30 milyondan fazla sattı ve milenyumun başından bu yana en çok satılan albüm olma özelliğini koruyor.

Linkin Park'ın başarısı, metal ve rock unsurlarını rap ve hip-hopla birleştirerek nu-metal türünü şekillendirmesinde yatıyordu.

Chester'ın güçlü sesinin grubun başarısında rolü büyüktü. Stadyumları dolduran ve hepbirlikte söylenen marşlara uyan, büyük ve rahatsız edici bir sesi vardı.

Bir solist olarak öfkeli ve sert bir persona çizmiş olsa da, günlük hayatta sıcak kanlı, konuşkan ve komikti.

Bennington, Chris Cornell'in ölümünden sonra yazdığı mektupta "Bana tahmin bile edemeyeceğin yollarla ilham verdin. Senin olmadığın bir dünya düşünemiyorum" diye yazmıştı.

Cornell, Detroit'te 17 Mayıs'ta verdiği konser sonrası kendisini asmıştı. Cornell yaşasaydı Perşembe günü 53. doğumgününü kutlayacaktı.