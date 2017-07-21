Kudüs'te 'Öfke Günü'nde çatışmalar: 50 yaş altı erkekler Mescid-i Aksa'ya alınmadı

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İsrail, 14 Temmuz'da Kudüs'teki Mescid-i Aksa yakınlarında 2 polisin öldürülmesi sonrası camide kılınmasına izin verdiği ilk cuma namazına 50 yaşın altındaki erkekleri almadı.

İsrail'in önlemlerini protesto eden Filistinliler ile polis arasında çatışma çıktı. Polis Filistinlilere karşı göz yaşartıcı gaz kullandı.

Filistin'de yayın yapan al-Yawm televizyonu, Kızılay görevlilerine dayandırdığı haberinde, çıkan olaylarda 6 kişinin yaralandığını duyurdu.

Aslanlı Kapı bölgesinde durdurulan ve Eski Kent bölgesine alınmayan bazı Filistinliler ise Cuma namazını cami yakınlarında kurulan güvenlik noktası çevresinde kıldı.

İsrail cami avlusuna metal dedektörler yerleştirmiş, Filistinliler alınan yeni güvenlik önlemlerini eleştirmişti.

İsrail'in yaklaşık 3 bin polisle bölgede güvenlik noktaları oluşturmuş, Filistinli liderler, bugünü "Öfke Günü" ilan etmişlerdi.

Image caption Kudüs'teki tarihi mekanlar

Son bir buçuk yılda saldırılar arttı

2015 sonundan bu yana İsrailli Araplar veya Filistinliler tarafından düzenlenen silahlı, bıçaklı veya araçlı saldırılarda bir artış yaşandı.

Son saldırı ise İsrailli bir polisin Kudüs'te 3 Filistinli tarafından bıçaklanmasından haftalar sonra düzenlendi.

2 yıldır 42 İsrailli benzer saldırılarda öldürüldü.

Aynı dönemde 240 da Filistinli çeşitli saldırılarda hayatını kaybetti. İsrail, bu kişilerin çoğunun saldırgan olduğunu iddia ediyor.

İki taraf da yaşananlarla ilgili olarak karşılıklı birbirlerini suçluyor.