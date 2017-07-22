Suriye uçaklarından 'Rakka yakınlarında bombardıman'

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Suriye'de bir devlet televizyonu, savaş uçaklarının Rakka'nın doğusunda IŞİD hedeflerini bombaladığını duyurdu.

Reuters'ın haberine göre televizyon, Suriye ordusunun elinde bulunan Deyrizor ile Rakka arasında bulunan Maadan ve Bir al-Sabkhawi bölgelerindeki IŞİD üsleri ve araçlarının vurulduğunu duyurdu.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise Suriye'nin savaş uçaklarının bir süredir Rakka yakınlarında bombardıman yapmadığına dikkat çekti.

Son olarak Haziran'da gerçekleşen bir hava operasyonu sırasında ABD uçakları bir Suriye savaş uçağını düşürmüştü.

ABD, Suriye uçağının IŞİD ile savaşan Suriye Demokratik Güçleri'ni bombaladığını savunurken Suriye ise IŞİD'in bombalandığını açıklamıştı.

Suriye ordusu IŞİD ile hem Rakka'nın güneyinde hem de Rakka'nın doğusunda çeşitli cephelerde çatışıyor. Çatışmalarda Rus savaş uçakları da rejim güçlerine destek veriyor.