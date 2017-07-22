AB Genişleme Müzakereleri Komiseri Hahn: Türkiye'ye çok sabır gösterdik

Telif hakkı AFP Image caption Johannes Hahn, Almanya'da yayınlanan Bild gazetesine açıklamalarda bulundu

Avrupa Komisyonu'nun Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, Almanya'nın Türkiye'ye karşı tutumunun "anlaşılır" olduğunu söyledi.

Die Welt'e konuşan Avustralyalı siyasetçi, "Hepimizin Türkiye'ye karşı büyük sabır gösterdiğini düşünüyorum. Türkiye'nin buna değer vermediği görünüyor" dedi.

Türkiye'nin söylemlerinin aksine, giderek Avrupa standartlarından uzaklaştığını savunan Johannes Hahn, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra izlenen yolun buna işaret ettiğini belirtti.

İnsan hakları savunucularının tutuklanması, gazeteci, akademisyen, hakim, kamu görevlileri ve muhalif olanlara yönelik "şüpheli suçlamaların" kabul edilemez olduğunu kaydeden Avusturyalı Komiser Hahn, "Öteleme zamanı bitti" diye konuştu.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel insan hakları savunucusu Alman vatandaşı Peter Steudtner'in "teröre destek verme" suçlamasıyla tutuklanması üzerine, Perşembe günü Türkiye'ye yönelik "sabır politikasının" sona erdiğini açıklamış, başta seyahat uyarısı olmak üzere, AB yardımları, Gümrük Birliği'nin genişletilmesi ve Türkiye'ye yatırımlar gibi konularda bir dizi önlem açıklamıştı.

Alman vatandaşı gazeteci Deniz Yücel de benzer suçlamalarla Türkiye'de cezaevinde tutuluyor.

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ise geçen hafta yaptığı açıklamada "Avrupa Ankara'ya elini uzatmaya devam ediyor. Ama Türkiye'nin de Avrupalı olma arzusunu ve temel Avrupa değerlerini benimsediğini göstermesi lazım" demişti.