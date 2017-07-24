Almanya Maliye Bakanı Schaeuble: Erdoğan yüzlerce yıllık Türk-Alman ilişkilerini riske atıyor

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Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzlerce yıllık geçmişi olan Türk-Alman ilişkilerini tehlikeye attığını söyledi.

NATO müttefiki iki ülke arasındaki ilişkiler Türkiye'nin geçen hafta aralarında bir Alman vatandaşının da olduğu 6 insan hakları savunucusunu tutuklamasından beri kötüleşmişti.

'Şantaja izin veremeyiz'

Bild gazetesine konuşan Schaeuble, "Yüzlerce yıllık ortaklığı tehlikeye atıyor. Bizi birbirimize bağlayan çok şey olduğu için bu dramatik bir gelişme. Ama bize şantaj yapmasına izin veremeyiz" ifadelerini kullandı.

Schaeulbe Cuma günü verdiği demeçte de Türkiye'yi Doğu Almanya'ya benzetmişti.

İki ülke arasındaki gerginlik bir yıla yakın süredir devam ediyor. Almanya'nın Ermeni Soykırımı'nı tanıması üzerine Türkiye önce İncirlik Üssü'nü, ardından da Konya Üssü'nü Alman milletvekillerinin ziyaretine kapatmıştı. Türkiye'deki referandum sürecinde Almanya'nın Erdoğan'ın ülkelerinde miting yapmasına izin vermemesi ve ardından Erdoğan'ın Almanya'yı Nazizm ve faşizm ile suçlamıştı.

Alman gazeteci Deniz Yücel de Türkiye'de tutuklu bulunuyor.

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı Alman Dışişleri Bakanı Gabriel, Türkiye'yle ilişkileri gözden geçireceklerini söylemişti.

'Erdoğan'la yol arkadaşlığı yapanlar şimdi hapiste'

Almanya'da Başbakan Angela Merkel'in partisi CDU'nun Meclis'teki grup başkanı Volkar Kauder ise TV kanalı ARD'ye konuşarak bir NATO ülkesinin bir diğer NATO ülkesinden milletvekillerinin askeri üslere ziyaretini engellemesinin endişe verici olduğunu söyledi:

"Bu hoş görülemez bir tutumdur ve Türkiye'ye bunu açıkça belirtmemiz gerekir."

Pazar günü ZDF kanalına konuşan Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ise "Erdoğan'la yol arkadaşlığı yapmış pek çok kişi şimdi hapiste veya susturulmuş durumda. Bunu kabul edemeyiz" demişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu açıklamaların Türkiye'nin içişlerine karışma anlamına geldiğini savunuyor.