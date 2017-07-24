Nusra Cephesi’nin öncülüğündeki cihatçı grup, İdlib'de kontrolünü artırdı

Telif hakkı AFP Image caption Nusra Cephesi 2016'da adını değiştirmiş ve El Kaide'den ayrıldığını duyurmuştu.

Suriye'nin kuzeydoğusundaki İdlib Eyaleti'nde, cihatçı gruplar arasında geçen hafta yaşanan çatışmaların ardından Nusra Cephesi'nin ana gövdesini oluşturduğu çatı örgütü Heyet Tahrir El Şam'ın kontrolünü artırdığı bildiriliyor.

Üç gün boyunca süren çatışmalar, Heyet Tahrir El Şam ile Ahrar'uş Şam arasında yaşandı.

İngiltere merkezli, muhaliflere yakın Suriye İnsan Hakları İçin Gözlemevi'nin (SOHR) verilerine göre çatışmalarda 15'i sivil en 92 kişi öldü.

Telif hakkı Getty Images Image caption İdlib Türkiye sınırında yer alıyor.

İki grup, Cuma günü bir ateşkes anlaşması imzaladı.

Reuters'a konuşan görgü tanıkları ve muhalifler, anlaşmayla birlikte Ahrar'uş Şam'ın Türkiye sınırında yer alan Bab El Hava Sınır Kapısı'ndaki güçlerini güneye doğru çektiğini söyledi.

Görgü tanıkları, tanklar, ağır silahları taşıyan araçlar ve yüzlerce savaşçının bulunduğu Ahrar'uş Şam konvoyunun İdlib'in Hama ile sınırındaki güney bölgesine gittiğini belirtti.

Çatışmalar nedeniyle bazı Ahrar'uş Şam militanlarının Heyet Tahrir El Şam tarafına geçtiği de bildiriliyor.

İdlib'i birlikte ele geçirdiler, anlaşmazlıklar zamanla arttı

Ahrar'uş Şam ve Nusra Cephesi, 2015'te İdlib'i Suriye hükümet güçlerinden alan çatı örgütü Fetih Ordusu içinde birlikte yer aldı.

İdlib 2015'ten sonra farklı gruplar tarafından ortak olarak yönetilmeye başlandı.

Bu iki büyük grup arasındaki anlaşmazlıklar ise zaman içinde arttı.

Anlaşmazlıkların derinleşmesinde ideolojik farklılıklar, Astana sürecine farklı yaklaşım, eyaletin yönetiminde kimin etkin olacağı, sınır bölgelerini kimin kontrol edeceği gibi konular yer alıyor.

Telif hakkı AFP Image caption Ahrar'uş Şam, Türkiye ve ÖSO gibi gruplarla iyi ilişkilere sahip.

İki örgüt arasında bugüne kadar çıkan çatışmalar, çatışmasızlık anlaşmalarıyla sona erdi.

Geçen hafta yaşanan bu son çatışma ise iki örgüt arasında şimdiye kadar yaşananların en serti oldu.

Nusra Cephesi, Türkiye'nin 'terör örgütü' olarak nitelendirdiği gruplar arasında bulunuyor.

Örgüt, geçen yıl adını Şam'ın Fethi Cephesi olarak değiştirmiş ve El Kaide ile bağını kopardığını açıklamıştı.

Türkiye'nin Ahrar'uş Şam ile ise iyi ilişkileri bulunuyor.