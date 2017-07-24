Trump'ın damadı Kushner, Senato sorgusu arefesinde Ruslarla işbirliği iddialarını reddetti

Telif hakkı Reuters Image caption Kushner bugün Senato yarın da Temsilciler Meclisi'nde sorgulanacak

ABD Başkanı Trump'ın damadı Jared Kushner, Senato'da bugünkü sorgusu öncesinde yaptığı yazılı açıklamada, Rusya ile bağlantı konusunda kendisi ya da Trump'ın seçim kampanyasından herhangi bir kişinin "uygunsuz" bir ilişkiye girmediğini söyledi.

Kushner, bugün Senato'daki sorgusunda hiç bir uygunsuz ilişki kurmadığı gibi, iş faaliyetlerini Ruslar tarafından sağlanan fonlarla yürütmediğini söyleyecek.

Senato ve Temsilciler Meclisi ile ayrı bir özel yetkili savcı, Rusya'nın seçim kampanyasına müdahale edip etmediği konusunda ayrı ayrı soruşturma yürütüyor.

Başkan Trump'ın kızı İvanka ile evli olan 36 yaşındaki Kushner, başkanın özel danışmanlığını yapıyor ve seçim döneminde Trump kampanyasının dijital stratejisini yönetiyordu.

Senato ve Temsilciler Meclisi sorguları öncesinde yayımladığı yazılı açıklamada Kushner, "Ne ben ne de bildiğim kadarıyla kampanyada çalışan her hangi bir kimsenin herhangi bir yabancı hükümetle gizli bir ilişkisi olmuştur" dedi.

Kushner, açıklamasının sonlarında, Rusya'yı temsil eden kişilerle seçim kampanyası ve sonrasında muhtemelen dört kez temas kurmuş olabileceğini belirtti.

Bu temaslar arasında geçen yıl Haziran ayında görüştüğü bilinen Rus avukat Natalia Veselnitskaya da var. Veselnitskaya'nın, Kushner'e Hillary Clinton'a zarar verebilecek bilgiler vermeyi teklif ettiği iddia edilmişti.

Kushner bu toplantıya geç kaldığını ve bir süre sonra bunun "zaman israfı" olduğunu düşündüğünü söylüyor.

Damat Kushner, "Toplantıya katıldıktan 10 dakika kadar sonra bir yardımcıma e-posta yollayarak 'Beni cepten arayabilir misin? Toplantıdan çıkmak için bahaneye ihtiyacım var' dedim" diyor.

'Saklayacak hiçbir şeyim yok'

Kushner saklayacak hiç bir şeyi olmadığını ve istenen her türlü bilgiyi paylaşmaktan memnuniyet duyacağını da kaydediyor.

Yazılı açıklamada Kushner sadece kamuoyuna yansımış iddialara yanıt veriyor.

Örneğin her gün yüzlerce e-posta aldığını ve Trump'ın oğlunun gönderdiği, Rusya hükümetinin Trump kampanyasına yardım etmek istediğine ilişkin e-postayı okumadığını söylüyor.

Seçimlerden sonra Ruslarla resmi olmayan bir iletişim kanalı oluşturma çabasına ilişkin haberleri, bunların Suriye konusunda Rus generallerden bilgi almaya yönelik gerçekleşmemiş bir girişim diye açıklıyor.

Etkili bir Rus bankerle, ismini hemen hatırlayamadığı Rus büyükelçisinin aşırı ısrarları yüzünden buluştuğunu söylüyor.

Bunların ötesinde açıklama yeni bir açıklama ya da bilgi içermiyor. Hepsi daha önce duyulmuş ve söylenmiş iddialar ve yanıtlar.

Kushner'in sorguda sıkıştırılacağı bir konu ise Ruslarla temasları konusunda doldurmayı "ihmal ettiğini" itiraf ettiği güvenlik formları.

Bu eksikliği bir yardımcısıyla iletişim hatası yüzünden tamamlanmamış taslak formun erken yollanışıyla açıklıyor.

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Kushner'in Ruslarla temasları:

Büyükelçi Sergei Kislyak: (Yukardaki resimde görülen diplomat). Kusner ile Washington'da 2016 Nisan ayında kısa bir buluşma gerçekleştirdi, 1 Aralık'ta Trump Tower binasında biraraya geldi. Burada Suriye ve ilişkileri geliştirme konularının ele alındığı söyleniyor. Kushner bu toplantıda gizli bir haberleşme kanalı oluşturma ve ambargo konularını gündeme getirmediğinde ısrar ediyor. Büyükelçi Kislyak'ın görev süresi geçen hafta doldu.

Sergei Gorkov : Rus banker. Kushner kendisiyle büyükelçi Kislyak'ın ısrarı üzerine 12 Aralık'ta görüştüğünü söylüyor. Büyükelçinin bu bankeri kendisine Rus lider Vladimir Putin'le doğrudan ilişkili bir kişi olarak tanıttığını kaydediyor. Kushner bu kişiyle yaptırımları, iş ilişkilerini ya da belli politika konularını tartışmadığını ve bir daha da görüşmediğini söylüyor.

Rus banker. Kushner kendisiyle büyükelçi Kislyak'ın ısrarı üzerine 12 Aralık'ta görüştüğünü söylüyor. Büyükelçinin bu bankeri kendisine Rus lider Vladimir Putin'le doğrudan ilişkili bir kişi olarak tanıttığını kaydediyor. Kushner bu kişiyle yaptırımları, iş ilişkilerini ya da belli politika konularını tartışmadığını ve bir daha da görüşmediğini söylüyor. Guccifer400 : Kushner bu adresten, Trump'ın vergi beyannamesiyle ilgili detayları yayınlamama karşılığında 52 bitcoin ödeme isteyen bir e-posta aldığını, cevap vermediğini söylüyor.

Kushner bu adresten, Trump'ın vergi beyannamesiyle ilgili detayları yayınlamama karşılığında 52 bitcoin ödeme isteyen bir e-posta aldığını, cevap vermediğini söylüyor. Natalia Veselnitskaya: Damat Kushner Avukat Veselnitskaya ile 2016 Haziran ayında yaptığı toplantıdan önce ya da sonra görüşmediğini ve Başkan Trump'ın oğlundan gelen bir e-postanın geçen ay gün yüzüne çıkışına kadar bu toplantıyı da tamamen unuttuğunu söylüyor. Kushner bu toplantıda seçim kampanyasıyla ilgili bir şey konuşulmadığını ve bir daha görüşme yapılmadığını da kaydediyor. Toplantıya kaç kişinin katıldığını ve isimlerini hatırlamadığını söyleyen Kushner, görüşmede bilgisi dahilinde bir belge alışverişi yapılmadığını da tekrarlıyor.

Kushner'in ifadesi sırasında söyleyecekleri daha sonra özel soruşturma savcısı Robert Mueller tarafından kullanılabilecek.

Demokratların Temsilciler Meclisi istihbarat komisyonundaki en yetkili ismi Adam Schiff, "Bilmek istediğimiz çok şey var. Çok kapsamlı bir sorgu olacak" dedi.

Başkan Trump Rusya ile gizli işbirliği iddialarını defaatle reddetti.

Rusya yetkilileri de açıklamalarında böyle bir ilişki bulunmadığını söylüyor.