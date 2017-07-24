Renk körü adanın gerçeküstü renkleri

Mikronezya'daki Pingelap adası sakinlerinin önemli bir bölümü dünyayı siyah beyaz görüyor.

Tam renk körlüğü, adada katılımsal bir hastalık. 1780'de yaşanan bir tsunamide ada nüfusunun büyük kısmı hayatını kaybetti.

Kurtulabilen 20 kişi arasında renk körü olan kral da vardı. Kraldaki bu genetik bozukluk, sonraki kuşaklara geçti.

Belçikalı fotoğrafçı Sanne de Wilde, renk körü adanın insanlarının hayatlarını kızılötesi kamera ile fotoğraflayarak, adaya gerçeküstü renkler kattı.

Sanne de Wilde, fotoğraf projesini BBC'ye anlattı.