BM'den 'Mescid-i Aksa krizi Cuma gününe kadar dindirilmeli' açıklaması

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Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nikolay Mladenov, Mescid-i Aksa gerginliğinin Cuma gününe kadar dindirilmemesi halinde, krizin başka noktalara sıçrama riski bulunduğunu söyledi.

İsrail, 14 Temmuz'da iki polisin öldürülmesi sonrası Mescid-i Aksa'nın etrafına yerleştirilen metal dedektörlerinin kaldırılmayacağını açıklamıştı.

Müslüman temsilciler ise Mescid-i Aksa girişinde yapılacak her türlü aramaya karşı olduklarını söyleyerek eylem çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Pazartesi günü krizi görüşmek üzere kapalı bir toplantıda bir araya geldi.

Toplantı sonrası konuşan Mladenov, "Cuma gününe kadar bir çözümün bulunması son derece önemli. Eğer bir Cuma namazı sürecine daha kriz çözülmeden girersek, bunun sahada ciddi karşılıkları olacaktır" dedi.

Nikolay Mladenov, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kimse bunların yerel olaylar olduğunu sanarak kendini kandırmasın. Bunlar her ne kadar birkaç yüz metrekarede gelişen olaylar olsa da, milyonlarca hatta milyarlarca insanı etkiliyor. Olanların, İsrail'in, Filistin'in hatta Orta Doğu'nun çok ötesinde felaket sonuçlara ulaşma ihtimali bulunuyor"

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı 14 Temmuz'da 2 İsrail polisinin öldürülmesi sonrası başlayan olaylar devam ediyor

'Müslümanları teröristlerle eş tutmak büyük bir akıl tutulmasıdır'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mescid-i Aksa gerilimine ilişkin, İsrail yönetiminin uyguladığı kısıtlamaların kabul edilemez olduğunu ifade ederek, "İbadetlerini yapmaya gelen Müslümanları teröristlerle eş tutmak büyük bir akıl tutulmasıdır. Mescid-i Aksa Müslümanların gözbebeğidir kutsallarımızın ayaklar altına alınmasına sessiz ve tepkisiz kalamayız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Netanyahu'nun açıklamalarının kabul edilebilir hiçbir yanı yok. İsrail yalnızlığa gidiyor" şeklinde konuştu.

Katar dönüşü Ankara'daki Esenboğa Havalimanı'nda basın açıklaması yapan Erdoğan, İstanbul'daki sinagogları hedef alan eylemler için de emniyete talimat verildiğini açıkladı:

"Ülkemizde bu tür olaylar olmasın diye her türlü tedbiri alıyoruz. Olaylara misilleme yapmak isteyenlere karşı da yaptıklarınız yanlıştır diyoruz. Müsaade edemeyiz bunlara yönelik de emniyet teşkilatımıza özellikle gerekli tedbirleri alın buna müsaade etmeyin diyoruz. Bizim için ibadethanelerin korunması önem arz ediyor onun için."