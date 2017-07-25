ABD Başkanı Trump'ın damadı ve üst düzey danışmanı Jared Kushner: Ruslarla gizli bir anlaşma yapmadım

Telif hakkı Ronald Grant Image caption Kushner, "İşlerim için Rus fonlarına bel bağlamadım ve talep edilen tüm bilgilerin temin edilmesi sürecinde tamamen şeffaf oldum" dedi

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve üst düzey danışmanı Jared Kushner, kendisinin ya da babasının seçim kampanyasından herhangi bir ismin geçtiğimiz yılki başkanlık seçimleri sürecinde Rusya ile gizli bir anlaşma yapmadığını söyledi.

Jared Kushner bu açıklamayı, Pazartesi günü Senato İstihbarat Komisyonu'nda kapalı kapılar ardında verdiği ifadesinde yaptı.

Komisyon, Rusya'nın ABD'de başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarını soruşturuyor.

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'Rus fonlarına bel bağlamadım, tamamen şeffaf oldum'

Jared Kushner, ifadesi sonrası gazetecilere kısa bir açıklama yaptı. İlk kez hakkındaki iddialara canlı yayında yanıt veren Kushner, bazı Rus temsilciler ile uygunsuz hiçbir temasının olmadığını söyledi.

Kushner, "İşlerim için Rus fonlarına bel bağlamadım ve talep edilen tüm bilgilerin temin edilmesi sürecinde tamamen şeffaf oldum" dedi, gazetecilerden soru almadı.

İfadesi öncesi 11 sayfalık yazılı bir açıklama da yayımlayan Kushner, "Paylaştığım kayıt ve belgeler, kampanya ve geçiş döneminde yaptığım binlerce görüşme arasında Rus temsilcilerle belki 4 temasım olduğunu gösterecek. Bunların hiçbirinin seçimler üzerinde herhangi bir etkisi olmadı ve akılda kalır nitelikte temaslar değiller" ifadelerini kullanmıştı.

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36 yaşındaki Jared Kushner, Başkan Trump'ın büyük kızı Ivanka Trump ile evli ve geçen yıl babasının seçim kampanyasınınn dijital stratejisinden sorumluydu.

Bugüne dek medyada çok düşük bir profil çizen Kushner, Salı günü de aynı şekilde Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu'nda ifade verecek.

Kushner, Ruslarla temaslarına yönelik güvenlik formlarını doldurmayı ihmal ettiğini söylemişti.

Kushner'in Ruslarla temasları

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Büyükelçi Sergei Kislyak : Jared Kushner ile Washington'da Nisan 2016'da kısa bir görüşme yaptı. İkili, 1 Aralık 2016'da da New York'ta Trump Tower binasında bir araya geldi. Son görüşmede Suriye'deki gelişmeler ile ilişkileri geliştirme konularının ele alındığı söyleniyor. Kushner bu toplantıda gizli bir haberleşme kanalı oluşturmadığında ve ülkesinin Rusya'ya uyguladığı ambargoyu gündeme getirmediğinde ısrar ediyor. Büyükelçi Kislyak'ın görev süresi geçen hafta doldu.

Jared Kushner ile Washington'da Nisan 2016'da kısa bir görüşme yaptı. İkili, 1 Aralık 2016'da da New York'ta Trump Tower binasında bir araya geldi. Son görüşmede Suriye'deki gelişmeler ile ilişkileri geliştirme konularının ele alındığı söyleniyor. Kushner bu toplantıda gizli bir haberleşme kanalı oluşturmadığında ve ülkesinin Rusya'ya uyguladığı ambargoyu gündeme getirmediğinde ısrar ediyor. Büyükelçi Kislyak'ın görev süresi geçen hafta doldu. Sergei Gorkov : Rus banker, Jared Kushner'in kendisiyle büyükelçi Kislyak'ın ısrarı üzerine 12 Aralık 2016'da görüştüğünü söylüyor. Büyükelçinin bu bankeri kendisine Rus lider Vladimir Putin'le doğrudan ilişkili bir kişi olarak tanıttığını kaydediyor. Kushner bu kişiyle yaptırımları, iş ilişkilerini ya da belli politika konularını tartışmadığını ve bir daha da görüşmediğini söylüyor.

Rus banker, Jared Kushner'in kendisiyle büyükelçi Kislyak'ın ısrarı üzerine 12 Aralık 2016'da görüştüğünü söylüyor. Büyükelçinin bu bankeri kendisine Rus lider Vladimir Putin'le doğrudan ilişkili bir kişi olarak tanıttığını kaydediyor. Kushner bu kişiyle yaptırımları, iş ilişkilerini ya da belli politika konularını tartışmadığını ve bir daha da görüşmediğini söylüyor. Guccifer400 : Jared Kushner bu adresten, Trump'ın vergi beyannamesiyle ilgili detayları yayınlamama karşılığında 52 bitcoin ödeme isteyen bir e-posta aldığını, cevap vermediğini söylüyor.

Jared Kushner bu adresten, Trump'ın vergi beyannamesiyle ilgili detayları yayınlamama karşılığında 52 bitcoin ödeme isteyen bir e-posta aldığını, cevap vermediğini söylüyor. Natalia Veselnitskaya: Jared Kushner, Avukat Veselnitskaya ile Haziran 2016'da yaptığı toplantıdan önce ya da sonra görüşmediğini, Başkan Trump'ın oğlundan gelen bir e-postanın geçen ay ortaya çıkmasına kadar bu toplantıyı da tamamen unuttuğunu söylüyor. Kushner bu toplantıda seçim kampanyasıyla ilgili bir şey konuşulmadığını ve bir daha görüşme yapılmadığını da kaydediyor. Toplantıya kaç kişinin katıldığını ve katılanların isimlerini hatırlamadığını söyleyen Kushner, görüşmede bilgisi dahilinde bir belge alışverişi yapılmadığını da tekrarlıyor. Veselnitskaya'nın, Kushner'e, Demokrat başkan adayı Hillary Clinton'a zarar verebilecek bilgiler vermeyi teklif ettiği iddia edilmişti.

Amerikan Senatosu ile Temsilciler Meclisi'nin yanı sıra özel yetkili bir savcı da (Amerikan Federal Soruşturma Bürosu'nun eski başkanlarından Robert Mueller), Rusya'nın ABD'deki son başkanlık seçimlerine müdahale edip etmediği konusunda ayrı ayrı soruşturmalar yürütüyor.

Kushner'in ifadesi sırasında söyleyecekleri daha sonra, Robert Mueller tarafından kullanılabilecek.