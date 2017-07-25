İsrail, Mescid-i Aksa'daki metal arama dedektörlerini kaldırıyor

Telif hakkı AFP Image caption İsrail medyasında daha önce yayımlanan bazı haberlerde, Mescid-i Aksa'nın girişine el dedektörleriyle arama yapacak polis güçleri yerleştirileceği öne sürülmüştü

İsrail güvenlik kabinesi, Kudüs'teki Mescid-i Aksa'nın girişine yerleştirilen metal dedektörlerin kaldırılmasını kararlaştırdı.

Güvenlik kabinesinin Salı gününün ilk saatlerinde aldığı karar uyarınca, Mescid-i Aksa'nın girişinde "daha az rahatsız edici" güvenlik önlemleri alınacak.

Söz konusu önlemlerin neler olacağı ise henüz netleşmedi. İsrail medyasında daha önce yayımlanan bazı haberlerde, Mescid-i Aksa'nın girişine el dedektörleriyle arama yapacak polis güçleri yerleştirileceği öne sürülmüştü.

İsrail, 14 Temmuz'da iki polisin Mescid-i Aksa çevresinde öldürülmesinin ardından bölgeye metal arama dedektörler yerleştirmiş, bu karar Filistinlilerin büyük tepkisini çekmişti.

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Mescid-i Aksa girişinde yapılacak her türlü aramaya karşı olduklarını söyleyerek eylem çağrısı yapan Filistinliler ile İsrail güvenlik güçleri arasında çatışmalar çıkmıştı.

Cuma günkü çatışmalarda 3 Filistinli hayatını kaybetmişti.

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Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nikolay Mladenov, Mescid-i Aksa gerginliğinin Cuma gününe kadar dindirilmemesi halinde, krizin başka noktalara sıçrama riski bulunduğunu söylemişti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da İsrail'in kısıtlamalarının kabul edilemez olduğunu vurgulamıştı.

Erdoğan, bazı Körfez ülkelerindeki temasları sonrası Ankara Esenboğa Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, "İbadetlerini yapmaya gelen Müslümanları teröristlerle eş tutmak büyük bir akıl tutulmasıdır. Mescid-i Aksa Müslümanların gözbebeğidir. Kutsallarımızın ayaklar altına alınmasına sessiz ve tepkisiz kalamayız" demişti.