İspanya'da 'tarihi' kadına karşı şiddetle mücadele reformu

Telif hakkı AFP Image caption İspanya'da hükümetler bir kadının yakılarak öldürüldüğü 1997'den beri kadına karşı şiddete çözüm arıyorlardı

İspanya'da halk, kadına karşı şiddet ile mücadele etmek için hazırlanan beş yıllık 'tarihi' reform programını kutluyor.

Siyasi partiler arasındaki anlaşma, altı aylık bir çabanın sonucu.

Program için 1 milyar euroluk bütçe ayrıldı.

Ülkede 2003 ile 2016 yılları arasında 870 kadının, kadına karşı şiddet nedeniyle öldüğü belirtiliyor.

Bu yıl içerisinde şimdiye kadar 6 çocuk ve 31 kadın şiddet görerek öldürülmüştü. 16 çocuk da anne ve babasız kaldı.

1997 yılında 60 yaşındaki Ana Orantes, yetkililere defalarca şikayette bulunmasına rağmen, eski eşi tarafından dövülüp, balkondan atılıp, yakarak öldürüldüğünden beri İspanyol siyasetçiler bu konuda adım atılması için çaba sarf ediyor.

Parlamento onayından Pazartesi günü geçen 200 önlem arasında şunlar yer alıyor:

Cinsiyet temelli şiddet kurbanlarına yeni bir başlangıç yapabilmeleri için altı aylık koşulsuz işsizlik maaşı bağlamak.

Cezaevindeki saldırganların çocukları tarafından ziyaretini yasadışı kılmak.

Saldırı kurbanlarına tanınan statüyü henüz suç duyurusunda bulunmamış kadınlara da tanıyarak onların da tedbir ve desteğe erişimini sağlamak.

Cinsiyet temelli şiddet kurbanlarının kimliğini tespit etmek için hastanelerin acil servislerinde ve sağlık ocaklarında mekanizmalar kurmak.

Cinsiyet temelli şiddet nedeniyle annesiz ve babasız kalmış çocuklara, eğitim desteği de dahil devlet yardımlarına ulaşmalarında öncelik tanımak. Yeni koruyucularına vergi kolaylıkları ve konut sağlama konusunda öncelik tanımak.

İnternette işlenen cinsiyet temelli suçlara daha ağır yaptırımlar getirmek.

Okul müfredatına cinsiyetçilik ve feminist hareket konusunda farkındalığı artıracak dersler eklemek.

Alınacak önlemlerin son hali Cuma günü meclis komisyonları tarafından onaylanacak. Bu komisyonlar önlemlerin uygulanma şeklini de takip edecek.

İktidardaki Halk Partisi'nin önde gelen isimlerinden Javier Maroto, programı "eşi benzeri görülmemiş" şeklinde nitelendirirken, programın bazı sol partilerin beklentilerini karşılamadığı belirtiliyor.

Telif hakkı Twitter - amparorubiales Image caption Amparo Rubiales: "Maço şiddetine karşı devletin hazırladığı mukavele gerekli, ama yeterli değil!"

Telif hakkı Twitter - loidamuol Image caption Loida Muñoz: "Parti çıkarlarını bir kenara bırakıp, hayatları önemseyen siyasi birliği ve ilerlemeyi tebrik ediyorum."