ABD Temsilciler Meclisi'nden Rusya, İran ve Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlara onay

Telif hakkı AFP Image caption Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump, G20 Zirvesi'nde, biri daha sonra ortaya çıkan iki görüşme yapmışlardı

ABD Temsilciler Meclisi; Rusya, İran ve Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar uygulanmasını öngören ve Başkan Donald Trump'ın karşı çıktığı yasa tasarısını 3'e karşı 419 oyla onayladı.

Yasa tasarısında hedef alınan ve yaptırım uygulanması öngörülen kişilerin başında, Rusya'nın, ABD'de geçen yıl başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiaları ve Ukrayna'nın doğusundaki müdahalesi ile ilişkilendirilen bazı üst düzey Rus yetkililer geliyor.

Tasarı özellikle de Rusya'nın 2014'te Kırım'ı ilhakına tepki olarak, Kuzey Akım-2 petrol ve doğalgaz boru hattı projesinin finansmanına yönelik bazı sınırlamalar da getiriyor.

İran ve Kuzey Kore ise tasarıda nükleer ve balistik füze programları nedeniyle hedef alınıyor.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson da tasarıya karşı çıkmıştı. Tillerson özellikle Başkan Trump'ın Rusya'ya yönelik herhangi bir yaptırımı hafifletme ya da kaldırma yetkisini sınırlandıran hükmüne karşı çıkmıştı.

Tasarı yasalaştığı takdirde, Başkan Trump Rusya'ya yaptırımları kaldırmak isterse, Kongre'ye bunun gerekçelerini izah eden bir rapor sunmakla yükümlü olacak.

Beyaz Saray'dan Rusya'ya yeni yaptırımlar konusunda farklı sinyaller

ABD Kongresi Rusya'ya yeni yaptırımların önünü açtı

ABD Başkanı Trump'ın damadı ve üst düzey danışmanı Jared Kushner: Ruslarla gizli bir anlaşma yapmadım

Trump Ukrayna'yı başkanlık seçimlerine müdahale etmekle suçladı

Rusya'dan ilk tepki

ABD Temsilciler Meclisi'nin kararına Rusya'dan ilk tepki, Duma Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutsky'den geldi.

Leonid Slutsky, ABD'nin ülkesine yeni yaptırımlar uygulamasının, iki ülke ilişkilerinin yenilenmesi ihtimalini azalttığını ve ilişkileri yakın gelecekte daha da çetrefilli hale getireceğini söyledi.

Slutsky, "Diplomatik manevra fırsatları artık çok az" dedi.

Senato da onay verirse Trump'ın imzasına sunulacak

Amerikan Senatosu'nun da onay vermesi halinde, tasarı nihai onay için Trump'ın imzasına sunulacak.

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Beyaz Saray, Başkanın henüz tasarı ile ilgili nihai kararını vermediğini açıkladı.

Trump veto yetkisini kullanabilir. Ancak ABD'de birçok gözlemci, bu durumda 'Başkan Trump'ın Rusya'ya çok fazla destek verdiği' algısının daha da pekişeceği görüşünde.

ABD, Rusya'nın 3 yıl önce Ukrayna toprağı Kırım'ı ilhakı sonrası bazı Rusya vatandaşlarına ve Rus şirketlerine çeşitli yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.

Eski ABD Başkanı Barack Obama , Rusya'nın başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiaları sonrası Aralık ayında 35 Rus diplomatı sınır dışı etmiş, ülkesinde Maryland ve New York'taki Rusya'ya ait iki binayı da kapatmıştı.

ABD'de 'Rusya seçimlere müdahale etti' iddiası soruşturuluyor

Amerikan Senatosu ile Temsilciler Meclisi'nin yanı sıra özel yetkili bir savcı da (Amerikan Federal Soruşturma Bürosu'nun eski başkanlarından Robert Mueller), Rusya'nın ABD'deki son başkanlık seçimlerine müdahale edip etmediği konusunda ayrı ayrı soruşturmalar yürütüyor.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve üst düzey danışmanı Jared Kushner, iddialar ile ilgili olarak Pazartesi günü Senato İstihbarat Komisyonu'nda ifade vermişti.

Jared Kushner, kendisinin ya da babasının seçim kampanyasından herhangi bir ismin geçtiğimiz yılki başkanlık seçimleri sürecinde Rusya ile gizli bir anlaşma yapmadığını söylemişti.