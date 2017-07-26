İtalya'da kuraklık: Roma'da tarihi susuzluk önlemleri gündemde

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Yüksek sıcaklıklar ve düşük yağış oranı nedeniyle kuraklık alarmı verilen İtalya'da başkent Roma'da düzenli su kesintilerine gidilmesi söz konusu.

Roma'nın içinde yer aldığı Lazio bölge Valisi Nicola Zingaretti, Bracciano Gölü'ndeki su seviyesinin çok düşmesi üzerine buradan su çekilmesini yasakladı.

28 Temmuz Cuma gününden itibaren geçerli olacak yasak nedeniyle Roma'ya verilen şebeke suyunda günde 8 saate varan düzenli su kesintileri yapılması gündemde.

Sıcaklıkların yüksek olduğu Temmuz ayında, yaklaşık 1,5 milyon kişinin yaşadığı bir alanı kapsayan su kesintisi planı ise tepki çekiyor.

Yerel gazeteler bu olasılığı "kabus" diye tanımlarken, Roma Belediye Başkanı Virginia Raggi de eleştiri oklarının hedefinde..

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10 bölge doğal afet ilan etmeye hazır olduklarını duyurdu

Yaklaşık bir yıldır Roma'yı yöneten 5 Yıldız Hareketi'nden Virginia Raggi'ye yönelik olarak sosyal medyada, "Roma 2770 yıllık tarihinde hiç susuz kalmamıştı. Bu da 5 Yıldız Hareketi'nin yeni bir başarısı" şeklinde ironik mesajlar yazılıyor.

Öte yandan kentin su sıkıntısında esas pay sahibinin eski ve tadilata muhtaç altyapı sistemi olduğu da ifade ediliyor. Roma'da su israfının yüzde 50'ye yakınının şebekedeki sızıntılardan kaynaklandığı iddia ediliyor.

Sonbahardan bu yana İtalya genelinde yağışların rekor seviyede düşmesi ve mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle ülke genelinde olağanüstü bir kuraklık yaşanıyor. Bu nedenle su sıkıntısı çekilen 10 bölge, "doğal afet" ilan etmek için başvuruda bulunmaya hazır olduklarını açıkladı.

Kuraklık İtalya genelinde şimdiden tarım sektöründe 2 milyar euro'luk zarara yol açtı.

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Vatikan'da çeşmeler aşamalı olarak kapatılıyor

Roma'da da bu yılın ilk 6 ayında yalnızca 26 gün yağmur yağdığı, geçen yılın aynı döneminde bu sayının 88 olduğu belirtiliyor.

Lazio Bölge Başkanı Zingaretti, Roma yakınlarındaki Bracciano Gölü'ndeki su seviyesi azalmasını "bir trajedi" olarak tanımladı ve "Çevresel bir felaket riski var" dedi. Zingaretti, ABD Başkanı Donald Trump'ın iklim değişikliğiyle mücadele amacıyla imzalanan 2015 Paris Anlaşması'ndan çekilme kararına atıfla "Donald Trump'ı buraya davet ederek iklim anlaşmalarına uymamanın ne demek olduğunu göstermek istiyorum" diye konuştu.

Roma'da su sıkıntısı nedeniyle ay başından itibaren sokaklardaki çeşmeler kapatılmaya başlamıştı. Roma'nın içinde yer alan şehir devleti Vatikan da dün "dayanışma" amacıyla bu ülke sınırları içindeki çeşmeleri kapatmaya başladı. Vatikan içinde yer alan 100 çeşmenin aşamalı olarak tamamen kapatılacağı açıklandı.

Vatikan Sözcüsü Greg Burke, bu kararın Roma'yla dayanışma sergileme amacıyla ve Papa'nın çevre sorunlarına duyarlılığının göstergesi olarak alındığını söyledi. Sözcü, hatırladığı kadarıyla Vatikan tarihinde daha önce böyle bir hadise yaşanmadığını da vurguladı.