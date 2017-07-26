Fed gösterge faiz oranı ve para politikasını değiştirmedi

Telif hakkı Getty Images Image caption FED Başkanı Janet Yellen'ın kararın açıklanması sonrası basın toplantısı yapmayacağı duyurulmuştu.

ABD Merkez Bankası (Fed), iki gündür süren toplantısının ardından gösterge faizi ve para politikasını değiştirmeme kararını açıkladı.

Fed yetkilileri, 4.5 trilyon dolara kadar çıkan bilançonun küçültülmesine "görece yakın zamanda" başlanacağını açıkladı.

Çarşamba günü Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) Washington'da yaptığı toplantının ardından Temmuz ayına ilişkin kararını açıklayan Fed, piyasa beklentilerine paralel olarak faiz oranını yüzde 1,00-1.25 aralığında tuttu.

Fed'in açıkladığı karar metninde, son dönemde gerileyen yıllık genel ve çekirdek enflasyonun yüzde 2 hedefinin altında seyretmeyi sürdürdüğü belirtildi.

Ülkedeki iş gücü piyasası güçlenmeye devam ederken, enflasyonun gerilediği belirtilen metinde şu ifadelere yer verildi:

"İstihdam artışı yavaşlamasına karşın ortalamada yılın başından bu yana güçlüydü, işsizlik oranı düştü. Hanehalkı harcamaları son aylarda güçlendi ve ticari sabit yatırımlar yükselmeye devam etti."

Açıklamada ayrıca, ekonomi için kısa vadeli risklerin büyük oranda dengeli olduğu ve enflasyonu izledikleri belirtildi. Orta vadede ise enflasyonun yüzde 2 civarında yükselmesi bekleniyor.

Fed ayrıca, iskonto faizini değiştirmeyerek, yüzde 1,75'te tutma kararı aldı.

Merkez Bankası'nın faizi sabit tuttuğunu açıklamasının ardından, 1,1645 seviyesinde seyreden euro/dolar paritesi 1,1701'e çıktı. Dolar/TL ise uluslararası piyasalarda 3,5533'den 3,5397'ye geriledi.

Haziran ayında Fed, gösterge faiz oranını yüzde 0,25 yükselterek, bu yılki ikinci faiz artışını yapacaklarını duyurmuştu.

Merkez Bankası, gösterge faizin yüzde 1'den yüzde 1,25'e yükseltilmesi yönünde karar almıştı.

Bu oran, 2008'deki mali krizden sonra siyasi iradenin ekonomiyi canlandırmak için kredi verilmesini ve harcamayı özendirmek için faizleri düşürmesinden bu yanaki en yükseği olarak kayıtlara geçmişti.