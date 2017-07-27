Angelina Jolie, Brad Pitt'le boşanmasıyla biten sürecin nasıl başladığını anlattı

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Hollywood'un ünlü oyuncularından Angelina Jolie, Brad Pitt ile neden boşandığını ilk kez Vanity Fair dergisine verdiği röportajda anlattı.

Brad Pitt'ten ayrıldıktan sonra zor bir süreç yaşadığını belirten Angelina Jolie, boşanmanın ardından kendisini ev işlerine adadığını söyledi.

Jolie, "Çocuklarımla vakit geçirdim, köpeklere baktım, bulaşıkları yıkadım ve çocuklarıma uyumadan önce masal okudum" diye konuştu.

Çocukları için yemek dersleri aldığını söyleyen 42 yaşındaki aktris, "Çocuklarıma kahvaltı hazırlamak ve evde vakit geçirmek en büyük tutkum" dedi.

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'Çocuklarımın önünde ağlamak istemiyorum'

"Ben çocukken hep annem için endişelenirdim. Çocuklarımın da benim hakkımda endişelenmesini istemiyorum. O yüzden onların önünde değil, duşta ağlıyorum" diyen 42 yaşındaki oyuncu Brat Pitt ile ilişkisinin, 2016 yazında Kamboçya'da çekilen 'Önce Babamı Öldürdüler' filminin çekimleri sırasında zarar görmeye başladığını anlattı.

Jolie, "İlişkimiz kötüye gitti. Aslında bu kelimeyi kullanmak istemiyorum. Zorlaştı" diye konuştu.

Angelina Jolie ve Brad Pitt'in ilişkisi 2004 yılında başlamış ve çift 2014'te evlenmişlerdi.

Ayrılma kararı sonrası çocuklarıyla birlikte yeni bir ev almaya karar veren Jolie,hayatına yeni bir başlangıç yapmak istediğini söyledi.

Jolie, Los Angeles'ta 25 milyon dolara bir malikane almış ve bir hafta önce altı çocuğuyla birlikte yeni evine taşınmıştı.

Jolie'nin Pitt'i, 15 yaşındaki oğulları Maddox'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle suçlamasının ardından Pitt hakkında FBI soruşturması açılması gündeme gelmiş ancak boşanmanın ardından 53 yaşındaki aktör hakkında herhangi bir işlem yapılmamıştı.

Brad Pitt Mayıs ayında verdiği röportajda, aşırı alkol kullandığını kabul ederek, evliliğin sona ermesine sebep olduğunu itiraf etmişti.