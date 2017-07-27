Hawaii'de Mars görevinde

Kızıl gezegende uzun süre küçük bir alanda yaşamak nasıl bir deneyim olurdu?
Hawaii Üniversitesi'nden altı bilim insanı aktif Mauna Loa Yanadardağı'nın yakınında kurulan kampta bu sorunun cevabını arıyor.
- Mars'ta yaşam ihtimali yüzeyindeki 'zehirli kokteyl' nedeniyle düşük
- İnsanda bulunan atomların yaklaşık yarısı başka galaksilerden gelmiş
8 ay sürecek görevde araştırmacılar, Mars'taki olası yaşam koşullarının benzerini deneyimliyor.
Araştırmacılar, görevlerinin 6. ayında, dünyadaki Mars'ı BBC'ye anlattı.
Video: Nadeem Shad