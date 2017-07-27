Hawaii'de Mars görevinde
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Hawaii'de Mars görevinde

  • 27 Temmuz 2017

Kızıl gezegende uzun süre küçük bir alanda yaşamak nasıl bir deneyim olurdu?

Hawaii Üniversitesi'nden altı bilim insanı aktif Mauna Loa Yanadardağı'nın yakınında kurulan kampta bu sorunun cevabını arıyor.

8 ay sürecek görevde araştırmacılar, Mars'taki olası yaşam koşullarının benzerini deneyimliyor.

Araştırmacılar, görevlerinin 6. ayında, dünyadaki Mars'ı BBC'ye anlattı.

Video: Nadeem Shad

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