Hawaii'de Mars görevinde

Kızıl gezegende uzun süre küçük bir alanda yaşamak nasıl bir deneyim olurdu?

Hawaii Üniversitesi'nden altı bilim insanı aktif Mauna Loa Yanadardağı'nın yakınında kurulan kampta bu sorunun cevabını arıyor.

8 ay sürecek görevde araştırmacılar, Mars'taki olası yaşam koşullarının benzerini deneyimliyor.

Araştırmacılar, görevlerinin 6. ayında, dünyadaki Mars'ı BBC'ye anlattı.

Video: Nadeem Shad