ABD ordusu Viagra ve benzeri ilaçlara neden milyonlarca dolar harcıyor?

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ABD Başkanı Donald Trump orduya trans bireylerin (cinsiyet değiştirenlerin) alınmaması yönündeki kararını "maddi maliyetlere" bağladığında, etrafta bir istatistik dolanmaya başladı.

Bu istatistik, trans bireylerin sağlık hizmetleri için ayrılan paranın, ereksiyon bozukluğu ilaçlarına harcanan paraya oranla ne kadar az olduğuna işaret ediyordu.

Military Times gazetesine göre, Amerikan Savunma Bakanlığı (Pentagon) ereksiyon sorunu olanların tedavisi için yılda 84 milyon dolar harcıyordu.

Peki ABD Savunma Bakanlığı neden ereksiyon ilaçlarına bu kadar para harcıyor?

Ereksiyon ilaçları kimlere veriliyor?

Öncelikle Military Times gazetesinin yer verdiği raporun, 2014 verileriyle sınırlı olduğunu hatırlatalım. Gazete 2011'den bu yana, ereksiyon bozukluğunun tedavisinde kullanılan Viagra, Cialis ve benzer ilaçlara 294 milyon dolar harcandığını da bildirmişti.

2014'te, 1 milyon 180 bin reçetede, çoğu Viagra olan bu gibi ilaçlar verilmişti. Peki bu ilaçlar kimin içindi?

İlaçların bir bölümünün aktif ordu mensuplarına gittiği doğru. Ancak bu dev miktarın büyük bölümü, milyonlarca gazi, asker emeklisi ve onların aileleri gibi hak sahibi gruplara gitti.

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Aslında, bu ilaçların sadece yüzde 10'u halen orduya hizmet verenler için alınmıştı.

Pentagon'un yaklaşık 10 milyon kişiyi sigortaladığı düşünülüyor. Bu, 2012 yılında 52 milyar dolarlık bir harcama demek.

Vakaların yarısı 'psikolojik'

Irak ve Afganistan savaşlarından bu yana Amerikan ordusunun mensuplarında ereksiyon bozukluğu yaygınlaştı.

ABD ordusuna ait sağlık gözetimi biriminin 2014'te yaptığı araştırmaya göre, 2004-2013 yılları arasında aktif hizmet verenler arasında, ereksiyon bozukluğu görülenlerin sayısı 100 binden fazlaydı.

Bu vakaların yarısında ise, rahatsızlıkları psikolojik nedenlere dayanıyordu.

Cinsel Tıp Dergisi'nin 2015'te yaptığı araştırma da, travma sonrası stres bozukluğu yaşayan erkek emekli asker ve gazilerin, sivillere oranla daha çok cinsel sorun ve ereksiyon bozukluğu yaşadığını öne sürüyordu.

Ancak bazı araştırmacılar, bu gibi rahatsızlıkları hemen Amerika'nın son yıllarda yaşadığı savaşlara bağlamamak gerektiğini söylüyor.

Bir araştırmaya göre, savaştan döndüğünde travma sonrası stres bozukluğu teşhisi konan erkeklerin yüzde 85'inde, psikolojik sorunları olmayanlara göre 4 kat daha fazla ereksiyon bozukluğu görülüyor.

Sonuç olarak da ABD ordusu, Viagra ve benzer ilaçlara tonlarca para harcıyor.